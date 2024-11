Inizia la magia, apre il Parco napoletano del Natale: c’è la data di accensione delle luci

Venerdì 22 novembre prende il via Un mare di Luci con l’accensione delle luminarie di Natale al Parco Borbonico del Fusaro, a Bacoli, tra il lago e la suggestiva Casina Vanvitelliana. Ad annunciare la data d’inaugurazione dell’evento è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Accensione Luci di Natale alla Casina Vanvitelliana di Bacoli

“Abbiamo la data! Venerdì ore 18 al Parco Vanvitelliano accendiamo le Luci d’Artista. Facciamolo insieme, è il giorno più atteso da tutti i bambini. Sarà un mare di luci, di colori. Bacoli si prepara al Natale, vi aspettiamo” – si legge nella nota diffusa dal primo cittadino per annunciare uno degli eventi più attesi del Natale napoletano.

Dopo il successo degli scorsi anni, anche quest’anno il celebre sito borbonico punta a divenire una delle mete invernali d’eccellenza, dando il via alla magia delle luminarie di Natale. Il tema dell’edizione 2024 è quello marino: la Casina e il Parco che la circonda si trasformeranno in un magico regno del mare, reso ancor più magico dall’atmosfera natalizia che si respirerà in ogni angolo del suggestivo sito, già ricco di storia e scenari mozzafiato.

Il Parco si trasformerà in un vero e proprio acquario di luci con installazioni dedicate al mare quasi come a voler riprodurre un fondale marino. Uno spettacolo non solo natalizio ma anche un omaggio al mare, alla natura e alla tutela dell’ecosistema, tra delfini e tritoni illuminati che incanteranno grandi e piccini. Le luminarie resteranno accese a partire da venerdì 22 novembre e fino a metà gennaio 2025.

Come anticipato dal sindaco Della Ragione gli allestimenti natalizi in città non si limiteranno al Parco Borbonico. Molto probabilmente saranno replicate anche le luminarie natalizie nella Villa Comunale che hanno attirato migliaia di visitatori e turisti lo scorso anno. Ulteriori novità saranno svelate sui canali istituzionali nelle prossime settimane.