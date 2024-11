A Bacoli è già Natale, tutto pronto per l’enorme oceano di luci: quando saranno accese

A poche settimane dal Natale, è ormai terminata l’installazione delle Luci d’Artista alla Casina Vanvitelliana di Bacoli che vedrà il celebre Parco borbonico trasformarsi in un vero e proprio acquario illuminato, incantando grandi e piccini. L’accensione delle luminarie, come anticipato dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione, è prevista per i prossimi giorni.

Natale 2024, luci d’Artista a Bacoli: via all’accensione

Dopo il successo degli scorsi anni, anche quest’anno il celebre sito borbonico punta a divenire una delle mete invernali d’eccellenza, dando il via alla magia delle luminarie di Natale. Il tema dell’edizione 2024 è quello marino: la Casina e il Parco che la circonda si trasformeranno in un vero e proprio regno del mare, reso ancor più magico dall’atmosfera natalizia che si respirerà in ogni angolo del suggestivo sito, già ricco di storia e scenari mozzafiato.

A dare il via alla magia, con la giornata inaugurale delle luminarie caratterizzata dalla prima accensione delle installazioni, saranno ancora una volta le famiglie, e in particolar modo i bambini. Le luci dovrebbero essere accese entro il prossimo fine settimana. A renderlo noto è il primo cittadino di Bacoli che, postando via social i primi scatti del Parco addobbato, nei giorni scorsi ha annunciato: “Saranno le più belle di sempre. Abbiamo iniziato l’allestimento delle Luci d’Artista al Parco Vanvitelliano”.

“Sono arrivati i delfini, il tunnel di luci, il tritone, le balene, le sogliole, gli archi incantati e tante altre specie di pesci. E’ tutto ancora spento ma già inizia a respirarsi la magia. Sta per iniziare il Natale a Bacoli, tenetevi pronti. La prossima settimana ci sarà l’evento inaugurale. Ad accendere le luminarie natalizie saranno i bambini, una tradizione che si fortifica, con il conto alla rovescia e l’incanto negli occhi di tutti”.

“Dai giardini borbonici alla Casina Vanvitelliana, sul lago Fusaro, ci immergeremo in un mare di luci per sensibilizzare tutti alla salvaguardia della nostra flora e della fauna, a tutela del mare. Il Parco si trasformerà in un oceano da attraversare in compagnia della propria famiglia, degli amici. Potete già ammirare l’arrivo di molte novità, mentre l’area incantata inizia a prendere forma”.