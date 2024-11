Apre il Parco del Natale nel Napoletano: sembrerà un enorme acquario illuminato

In vista delle festività di Natale, la Casina Vanvitelliana di Bacoli tornerà ad illuminarsi con lo spettacolo delle Luci d’Artista 2024, incantando ancora una volta i visitatori del celebre Parco Borbonico.

Natale 2024 Bacoli: Luci d’Artista alla Casina Vanvitelliana

Dopo il successo degli scorsi anni, anche quest’anno il celebre sito borbonico punta a divenire una delle mete invernali d’eccellenza, dando il via alla magia delle luminarie di Natale.

Il tema dell’edizione 2024 è quello marino: la Casina e il Parco che la circonda si trasformeranno in un vero e proprio regno del mare, reso ancor più magico dall’atmosfera natalizia che si respirerà in ogni angolo del suggestivo sito, già ricco di storia e scenari mozzafiato.

Ad anticiparlo è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che, via social, ha mostrato un’anteprima del progetto anticipando l’avvio dei lavori per le installazioni: “Sarà un Natale magico! Ecco un’anteprima delle Luci d’Artista che illumineranno il Parco Borbonico”.

“Un acquario di luci, con coreografie dedicate al mare, mai viste prima. Sarà come camminare su un fondale marino, diretti verso la Casina Reale Borbonica, adagiata sul Lago Fusaro. Guardate che meraviglia. Per la gioia di migliaia di bambini, ragazzi, famiglie e turisti. Bacoli si prepara a vivere un periodo natalizio da favola”.

“Tra pochi giorni partirà l’allestimento artistico e luminoso del Parco Vanvitelliano e sarà solo l’inizio perché abbiamo decine di sorprese da raccontarvi. Preparatevi per il conto alla rovescia. A breve vi diremo il giorno in cui accenderemo, tutti insieme, questo spettacolo“.

“Un omaggio al mare, alla natura, alla tutela dell’ecosistema tra delfini e tritoni. Resteranno accese fino a metà gennaio. Non potete perdervele. A due passi dalla fermata della Cumana. Insieme nulla è più impossibile. Così continuiamo una tradizione di grande successo ossia quella di riempire Bacoli non solo in estate ma anche in inverno. La città del mare, la città del Natale. Tenetevi pronti. Stiamo per partire, un passo alla volta” – ha concluso.