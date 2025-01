Arriva la Befana in Piazza Plebiscito: regalerà dolci, caramelle e cioccolato a tutti i bambini

Befana

Il 6 gennaio 2025 a Piazza del Plebiscito, a Napoli, prenderà il via la tradizionale Festa della Befana, un momento d’intrattenimento dedicato soprattutto ai più piccoli che potranno ricevere in regalo i tipici dolciumi della festività di inizio anno.

Epifania a Napoli, arriva la Befana in piazza Plebiscito

“Il 6 gennaio 2025, piazza Plebiscito si trasformerà nel cuore della celebrazione della tradizionale Festa della Befana. In questa giornata speciale, i Vigili del Fuoco di Napoli sorprenderanno tutti i bambini con una deliziosa selezione di dolci, tra cui caramelle gommose e cioccolata” – si legge nella nota diffusa dall’Assessorato al Turismo.

“Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per festeggiare insieme l’arrivo dell’Epifania, rafforzando il legame tra il Comune di Napoli, il Comando dei Vigili del Fuoco e la Città Metropolitana di Napoli. Invitiamo cittadini, turisti e famiglie a partecipare numerosi a questa straordinaria celebrazione. Non mancate”.

La giornata dell’Epifania darà il via ad una vera e propria festa che animerà la celebre piazza partenopea, attirando ancora una volta cittadini, visitatori e turisti. Intanto la ricorrenza sarà festeggiata anche in piazza Mercato dove già dal 3 gennaio ha preso il via la tradizionale Fiera della Calza e del Giocattolo.

Lo spazio dominato dalla Basilica del Carmine si è già riempito di casette in legno e stand di calze, dolciumi e giocattoli per i bambini. Presente anche un’area gonfiabili e apposite postazioni food dove poter degustare le migliori prelibatezze della tradizione partenopea.

Il gran finale della kermesse è previsto per il 5 gennaio con la speciale Notte Bianca che, oltre a coinvolgere tutti gli esercenti del luogo, chiuderà in bellezza il grande evento con un concerto musicale che vedrà susseguirsi sul palco alcuni degli artisti più amati dalla cittadinanza: ci saranno Rosario Miraggio, Ste e Francesco Da Vinci.