Il Villaggio della Befana a Napoli è aperto: via alla festa tra calze, Notte Bianca e cantanti

Fiera della Befana a Piazza Mercato a Napoli – Foto Assessorato al Turismo

Ha ufficialmente preso il via l’Epifania in Piazza Mercato a Napoli con la Fiera della Calza e del Giocattolo, ormai diventata un appuntamento fisso per la festività della Befana. Nella serata di ieri l’evento è stato inaugurato alla presenza dell’assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato.

Epifania a Napoli: apre il Villaggio della Befana a piazza Mercato

Fino al 5 gennaio, la grande piazza partenopea sarà invasa dalle tradizionali casette in legno colme di dolciumi, giocattoli e calze di ogni tipo. La Fiera, dopo aver raggiunto oltre 20 mila presenze nelle prime due edizioni, conclude le manifestazioni di Natale a Napoli.

“La fiera si faceva nei decenni scorsi, noi abbiamo voluto ripristinarla perché ci sembra giusto che ci sia un forte legame con la tradizione, magari in chiave più moderna. Per questo, oltre alla vendita di dolciumi, calze e giocattoli si fa anche tanta e tanta musica. Si chiude la notte del 5 con un grande concerto di piazza e poi con il coinvolgimento dei commercianti c’è la Notte Bianca” – ha commentato l’assessore Armato.

“Grazie a questa collaborazione che c’è tra associazioni, istituzioni e esercenti che noi riusciamo a fare di questo evento uno straordinario momento. Sicuramente ci saranno tantissime persone che arriveranno qui” – ha concluso.

Non mancheranno momenti di intrattenimento per grandi e piccini tra le esibizioni della banda musicale e delle majorettes oltre all’area gonfiabili e animazione per i bambini. Il 3 e 4 gennaio, inoltre, la monumentale Chiesa di Sant’Eligio ospiterà i concerti di due corali cittadine. Una grande festa che si concluderà in bellezza il 5 gennaio con la Notte Bianca e un concerto in cui si esibiranno Ste, Rosario Miraggio e Francesco Da Vinci.

L’Epifania a Piazza Mercato è ideata e organizzata dall’associazione Musicant conla Municipalità 2, il Forum territoriale Mercato Orefici, i Centri Commerciali Naturali “Antiche Botteghe Tessili” e “Borgo Orefici”, la Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, l’associazioneAsso.gio.ca. e altre realtà locali connesse al tessuto produttivo.