Festa di Sant’Antonio: spettacolare fucarazzo, porchetta e concerti gratis nel Napoletano

Dall’11 al 19 gennaio 2025 a Sant’Antonio Abate prende il via la grande festa dedicata al Santo Patrono con il tradizionale fucarazzo, la fiera degli animali, la Sagra della Porchetta e tanti concerti a ingresso gratis per tutti. Si tratta di uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza che si svolgerà tra piazza della Libertà, largo Sandro Pertini e Parco Naturale.

A Sant’Antonio Abate fucarazzo, porchetta e concerti

Tra musica, spettacoli, folklore e divertimento, Sant’Antonio Abate si animerà come ogni anno, con un ricco calendario di eventi attorno al rito del fuoco. Si susseguiranno 9 giorni di festa dedicati alle tradizioni abatesi come il tradizionale rito del fuoco, la fiera degli animali, la riscoperta di arti e mestieri e l’immancabile Sagra della Porchetta, giunta alla sua 47esima edizione.

“Rivivremo la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni più autentiche riportando l’evento che più di tutti celebra il patrimonio immateriale del nostro paese alle sue radici, con le antiche fiere degli animali, rievocazioni di arti e mestieri, degustazioni e il culto per il Santo Patrono. Tutto sarà accompagnato da un calendario di spettacoli per tutti“ – ha dichiarato la sindaca Ilaria Abagnale.

La Sagra della Porchetta, organizzata in collaborazione con la Pro Loco Paese Mio, inonderà di profumi e sapori largo Sandro Pertini tra stand di porchettari, mercatini artigianali e vintage, spettacoli, musica e comicità. ‘O Fucarazzo ‘e Sant’Antuono quest’anno prevede una mostra fotografica che permetterà di visitare l’area per 3 giorni: a partire dal 13 gennaio, accedendo da via Lettere n.158, sarà possibile assistere alle ultime fasi dell’allestimento del cippo e ammirare gli scatti storici dedicati al Fucarazzo. Lo spettacolo dell’accensione del fuoco si terrà il 16 gennaio tra fuochi pirotecnici e musica.

Ricco anche il calendario di eventi serali che vedrà alternarsi sul palco i seguenti artisti: Tony Tammaro (12 gennaio), Andrea Sannino (13 gennaio), Rosario Miraggio (14 gennaio), Alessio (15 gennaio), Cippo con i Bottari (16 gennaio), Zero Negativo (17 gennaio), Tarantella Dance (18 gennaio), Rosalia Porcaro (19 gennaio).