Inizia il Carnevale nel Napoletano, un mese di festa tra sfilate e spettacoli: il programma

Prende il via l’8 febbraio il Carnevale di Palma Campania 2025, uno degli eventi più attesi del periodo che animerà la cittadina in provincia di Napoli, ancora una volta pronta ad ospitare la grande festa che l’ha resa celebre in tutta la Regione tra sfilate e spettacoli che si susseguiranno fino al 4 marzo.

Carnevale di Palma Campania 2025: il programma

Anche quest’anno le strade di Palma Campania si trasformeranno in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto dove le Quadriglie, vere protagoniste della festa, daranno vita a spettacoli d’arte in movimento che faranno sognare grandi e piccini.

Il calendario del Carnevale 2025 prevede una serie di appuntamenti d’eccezione che avranno inizio l’8 febbraio con Canzone d’Occasione, un momento dedicato alla musica e alla creatività in presenza delle Quadriglie che presenteranno le loro composizioni originali.

Il 16 febbraio sarà la volta del Ratto del Gagliardetto, una cerimonia simbolica che segna l’inizio ufficiale delle competizioni tra le Quadriglie. Seguiranno, il 22 e 23 febbraio, le due giornate dedicate alle sfilate delle Quadriglie che attraverseranno la città dando vita a spettacoli mozzafiato, tra travestimenti, musica, balli e colori.

L’1 e il 2 marzo è in programma la Messinscena, nonché il momento clou del Carnevale che vedrà le Quadriglie cimentarsi in elaborate rappresentazioni teatrali. Il 3 marzo ci sarà il Passo, la giornata dedicata alle coreografie e ai balli tradizionali che caratterizzano il Carnevale palmese.

L’evento conclusivo si terrà il 4 marzo con il Gran Finale che farà esplodere la festa in piazza. Nel corso della giornata saranno premiate le Quadriglie vincitrici e sarà possibile assistere ad un concerto di musica popolare campana. Per chiudere in bellezza uno spettacolo pirotecnico che regalerà un finale da sogno a tutti i presenti.