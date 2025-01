In Campania il Carnevale mozzafiato, 6 giorni di carri e sfilate: è tra i più importanti d’Italia

Dal 27 febbraio al 4 marzo 2025 torna il Carnevale di Capua, tra i più antichi e famosi d’Italia, con una grande festa che animerà le vie del Comune casertano. Si tratta di uno degli eventi del periodo più attesi in Campania che, in occasione della 138esima edizione, darà il via ad un programma ricco di sfilate, spettacoli e iniziative a tema.

Carnevale di Capua 2025: tra i più importanti d’Italia

Il Carnevale di Capua non solo rappresenta una delle feste più importanti a livello nazionale ma è anche tra le più antiche: affonda, infatti, le sue radici nel lontano 1886 e ancora oggi segue fedelmente un cerimoniale rigoroso che parte con la consegna della chiavi della città dalle mani del sindaco a quella del re del Carnevale.

A ricoprire il ruolo di re e regina del Carnevale, protagonisti della rassegna insieme alla loro corte, sono stati spesso personaggi teatrali di rilievo. Altri elementi fondanti della tradizione carnevalesca casertana sono il gran ballo in maschera, il corteo mascherato e la sfilata dei carri allegorici.

Il tema di quest’anno della kermesse – sotto la direzione artistica di Jury Monaco – è “Il circo fantastico”. Per ben 6 giorni si susseguiranno cortei mascherati, carri allegorici e carri mascherati, con l’immancabile corte del re e della regina.

“Partecipazione e coinvolgimento saranno le due parole d’ordine di quest’anno. Cominciate a preparare i costumi! Nei giorni delle sfilate del giovedì, della domenica e del martedì non vorremmo vedervi solo spettatori” – si legge nella nota diffusa sui canali social ufficiali dell’evento.

La manifestazione prende il via con un corteo mascherato che si snoderà attraverso le vie principali del centro storico addobbate a festa e costellate di stand e postazioni enogastronomiche dove sarà possibile gustare anche le tradizionali Chiacchiere.