In Campania c’è la Passeggiata dell’Amore: luci e meraviglie nel borgo più romantico di tutti

Dall’8 al 16 febbraio 2025, in occasione della festa di San Valentino, si terrà Innamorati a Trentinara, uno degli eventi dedicati all’amore che si svolgerà nel suggestivo paesino del Cilento tra la splendida terrazza vista mare e i vicoletti illuminati a tema.

In Campania la città dell’amore: San Valentino 2025 a Trentinara

“Dall’8 al 16 febbraio 2025 vieni a vivere Innamorati a Trentinara, un evento unico nel borgo più romantico di tutti” – si legge nei canali ufficiali dell’evento che celebrerà l’amore, in ogni sua forma, per oltre una settimana, accogliendo cittadini, visitatori e turisti.

Tra luci, addobbi a tema e meravigliose installazioni, Trentinara – piccolo paesino in provincia di Salerno dal paesaggio mozzafiato, tra verde, rilievi e mare – si trasformerà in una vera e propria città dell’amore, dove poter trascorrere il periodo più romantico dell’anno in dolce compagnia.

La serata del 14 febbraio, giorno di San Valentino, sarà allietata dal live acustico di Gabriele Esposito che si terrà, dalle ore 19:00, direttamente sulla Terrazza degli Innamorati. Dal 14 al 16 febbraio anche il centro storico di Agropoli darà spazio all’amore con trasformandosi nel Borgo d’Oro degli Innamorati.

Tutti potranno prendere parte alla romantica passeggiata nella parte antica della città con un ricco programma di attrattive a tema. Un percorso gratuito, ispirato al mito della Regina Verde che attende il ritorno del suo amato pescatore, che si snoderà tra le vie del centro, intervallato da musica e spettacoli. Ogni angolo del Borgo sarà inondato d’amore: dagli scaloni “Ennio Balbo” alla panchina dell’amore passando per la porta d’ingresso, la piazza Madonna di Costantinopoli e i vicoletti.

Torna anche una delle attrattive principali della kermesse: l’immancabile tunnel dell’amore, che proietterà le coppie in un’atmosfera magica. La manifestazione, in linea con gli altri eventi finora organizzati nel centro storico, ha l’obiettivo di destagionalizzare il turismo e supportare le attività commerciali e ricettive, creando un’ulteriore attrattiva sul territorio, anche in bassa stagione.