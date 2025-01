In Campania apre il Borgo degli Innamorati: la romantica passeggiata da sogno gratis

In occasione di San Valentino, dal 14 al 16 febbraio 2025, il centro storico di Agropoli (in provincia di Salerno), si trasforma nel Borgo d’Oro degli Innamorati, uno degli eventi più attesi del periodo che si rinnova anche quest’anno, accogliendo cittadini e visitatori all’interno di una vera e propria “città dell’amore”. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Agropoli, per San Valentino apre il Borgo degli Innamorati

Per celebrare la festa più romantica dell’anno, il centro storico di Agropoli diventa, per 3 giorni, la location perfetta per le coppie che desiderano trascorrere un weekend d’amore in uno scenario da sogno. Tutti potranno prendere parte alla romantica passeggiata nella parte antica della città con un ricco programma di attrattive a tema.

Un percorso gratuito, ispirato al mito della Regina Verde che attende il ritorno del suo amato pescatore, che si snoderà tra le vie del centro, intervallato da musica e spettacoli. Ogni angolo del Borgo sarà inondato d’amore: dagli scaloni “Ennio Balbo” alla panchina dell’amore passando per la porta d’ingresso, la piazza Madonna di Costantinopoli e i vicoletti.

Torna anche una delle attrattive principali della kermesse: l’immancabile tunnel dell’amore, che proietterà le coppie in un’atmosfera magica. La manifestazione, in linea con gli altri eventi finora organizzati nel centro storico, ha l’obiettivo di destagionalizzare il turismo e supportare le attività commerciali e ricettive, creando un’ulteriore attrattiva sul territorio, anche in bassa stagione.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, ha dichiarato: “Il centro storico è di per sé un luogo romantico vista la sua posizione panoramica e la sua storicità, per questo ogni anno, grazie agli allestimenti e alle manifestazioni pensate per San Valentino, si intende valorizzarlo e proporlo come location ideale per trascorrere dei bei momenti con la propria dolce metà“.

L’assessore con deleghe a Turismo, Eventi e Commercio, Roberto Apicella, ha aggiunto: “In un periodo di bassa stagione è l’occasione giusta per dare uno spunto di viaggio ai visitatori ma anche per regalare momenti piacevoli ai nostri concittadini che possono godere delle bellezze del luogo in una veste diversa”.