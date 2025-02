A Napoli la grande Maratona tra mare e Vesuvio: si corre immersi tra le bellezze della città

Domenica 23 febbraio 2025 torna la Napoli City Half Marathon, la famosa maratona organizzata dalla Napoli Running che si snoderà tra le principali vie della città, tra scorci e scenari mozzafiato.

A Napoli la maratona da sogno con City Half Marathon 2025

La nuova edizione della ormai tradizionale gara podistica è stata presentata questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo in presenza del sindaco Gaetano Manfredi, l’assessora allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, l’assessora al Turismo Teresa Armato e il presidente della Napoli Running Carlo Capalbo.

L’evento si attesta ancora una volta come punto di riferimento per il running nazionale e internazionale, vantando il primato dei record italiani sia maschile che femminile: lo scorso anno Sofiia Yaremchuk ha fermato il cronometro a 1h08’27” stabilendo il nuovo primato nazionale femminile mentre nel 2022 Yemaneberhan Crippa aveva stabilito quello maschile, tuttora imbattuto, con 59’26”.

La gara si svolgerà su un percorso di 21 chilometri e 97 metri, con partenza e arrivo in viale Kennedy, offrendo la possibilità ai partecipanti di correre immersi in uno scenario mozzafiato, attraversando il lungomare Caracciolo e giungendo fino in piazza Municipio, immergendosi tra le bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche di Napoli.

Sono quasi 6 mila gli atleti già iscritti ma l’onda sembra andare nella direzione dei 7 mila partecipanti, il 60% dei quali provenienti dall’estero in rappresentanza di più di 50 nazioni. Per accogliere al meglio atleti e accompagnatori, il Comune di Napoli ha previsto un servizio per i turisti che andrà ad integrare i quattro infopoint attivi tutti i giorni, dalle 10 alle 19, in piazza del Gesù, via Cesario Console, via Morghen e stazione marittima.

In occasione della maratona si svolgeranno diverse iniziative per la solidarietà e l’inclusione. Si parte sabato 22 febbraio con la Family Run&Firends con la partecipazione straordinaria di Boris Becker, ex numero uno del tennis mondiale.

Domenica si svolgerà un’altra prova non competitiva, la Staffetta Charity Program, cui si partecipa in coppia. Per ulteriori informazioni ed eventuali iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale della Napoli City Half Marathon.