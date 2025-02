Un enorme tendone da circo in Piazza Mercato, inizia Sottencoppa: il Carnevale Napoletano

Carnevale in piazza Mercato a Napoli

Inizia oggi, venerdì 28 febbraio, la terza edizione di Sottencoppa – Carnevale sonico napoletano, la grande festa che animerà gli spazi di piazza Mercato, a Napoli, per ben 3 giorni. Sul posto è già stato allestito un grande tendone da circo pronto ad accogliere grandi e piccini.

Tendone circo in piazza Mercato: inizia il Carnevale a Napoli

In piazza Mercato svetta una struttura rétro che gioca sui contrasti tra il rosa e il giallo per separare il mondo fantastico da quello reale, installata in occasione del festival di Carnevale promosso dal Comune di Napoli. Si susseguiranno tre giornate di festa tra musica, performance e ritualità.

Si parte il 28 febbraio per poi riprendere i festeggiamenti sabato 1 marzo e martedì 4 marzo, dalle 19 a mezzanotte. Ad animare la piazza e il tendone da circo ci saranno 15 artisti, alcuni dei quali provenienti dall’Europa, dall’Africa e dall’America, invitando cittadini e turisti di ogni età a vivere un’esperienza collettiva di trasformazioni e mascheramenti.

Non mancheranno esibizioni e spettacoli musicali, con la direzione artistica di Giulio Nocera, ma anche uno spazio di gioco e reinvenzione per i più piccoli, curato da Selvaggia Filippini e Angela Dionisia Severino. Dalla musica d’insieme alle guarattelle, l’arte dei burattini napoletani, fino alle maschere della tradizione carnascialesca, sono quattro gli appuntamenti ideati per un pubblico di bambini: a ospitarli, sabato 1° marzo, lo spazio culturale Obù di Terzoluogo e, martedì 4 marzo, la chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato.

Tra le iniziative previste nel tendone da circo c’è anche il Carnevale di Masaniello, giunto alla sua terza edizione, promosso dall’Associazione ASSO.GIO.CA con la rete territoriale del Forum Mercato Orefici e con il patrocinio morale del Comune di Napoli. Un altro evento carnevalesco che si terrà domenica 2 marzo, dalle 10 alle 13:30, dando spazio ad esibizioni di giocolieri e mangiafuoco, spettacoli di clown e parate di rievocazione storica e di maschere contemporanee.