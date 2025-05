A Napoli apre il Villaggio dei Clowns: 3 giorni di spettacoli e gonfiabili gratis per tutti

Dal 9 all’11 maggio 2025 a Napoli arriva Smile Clown Festival, la grande festa dedicata ai più piccoli organizzata dall’associazione di clownterapia Teniamoci per Mano Onlus e che trasformerà la Mostra d’Oltremare in un vero e proprio regno di divertimento tra giochi, gonfiabili, spettacoli e tante altre iniziative a ingresso gratis per tutti.

Smile Clown Festival a Napoli: 3 giorni a ingresso gratis

La settima edizione dello Smile Clown Festival propone show, performance e attività ludiche aperte a tutti attestandosi come un evento di intrattenimento ma anche un’iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione e all’inclusione, promuovendo il sorriso come strumento di socializzazione e benessere.

Già a partire da giovedì 8 maggio, i vari clown protagonisti del festival si esibiranno tra le strade di Napoli, portando gioia ed allegria in Piazza Mercato (dalle 11:00 alle 12:00) e nel cuore del centro storico (dalle 17:30 alle 18:30).

La kermesse entrerà nel vivo a partire dal 9 maggio tra i padiglioni della Mostra d’Oltremare dove i bambini e le loro famiglie potranno trascorrere ben tre giornate di divertimento. Tra gli ospiti d’eccezione Mino Abbacuccio e Giobbe Covatta. Si susseguiranno incontri, show di palloni e i più disparati sketch e spettacoli di clown.

Cuore pulsante del Festival è l’Area Animazione con più di 40 mila mq di gonfiabili, truccabimbi, mascotte, trampolieri e la zona “giochi di un tempo“. Non mancherà l’Area Sport tra laboratori di pattinaggio e attività calcistiche per i più piccoli. All’interno della Mostra sarà possibile anche consumare il pranzo presso il Ristorante della Piscina che metterà a disposizione due tipologie di menù: primo e contorno oppure secondo, contorno, pane, bibita e caffè a 8,50 euro; menù completo con primo, secondo, contorno, pane, bibita e caffè a 16,00 euro.

“Questo è lo Smile Clown Festival. Un posto dove i bambini ridono, giocano e sognano a colori. Dove ogni angolo è un’avventura fatta di magia e leggerezza. Nell’area animazione troverai più di 40 mila mq di gonfiabili, truccabimbi per diventare quello che vuoi, mascotte e trampolieri pronti a far volare l’immaginazione, giochi di un tempo per divertirsi come una volta tutti insieme. Ingresso gratuito. Il sorriso qui è di casa” – si legge nella nota diffusa da IClown.