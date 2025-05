Porcus Festival nel cuore del Sannio: 3 giorni di sapore autentico con il maiale protagonista

Dal 16 al 18 maggio, Puglianello (BN) si trasforma in capitale della cultura contadina con il ritorno del Porcus Festival, l’evento che omaggia uno dei simboli più autentici della civiltà rurale: il maiale.

Organizzata dal Nuovo Centro Studi Puglianello, la manifestazione si propone di recuperare e valorizzare le radici profonde del rapporto tra uomo e animale nella tradizione agricola campana, restituendo centralità a pratiche, sapori e gesti antichi.

Porcus Festival a Puglianello da 16 al 18 maggio 2025

La festa, divenuta ormai un appuntamento fisso e molto atteso nel panorama degli eventi gastronomici locali, si svolgerà in Via Paribella, negli spazi antistanti Casa Marchitto, a partire dalle ore 19:00 nei giorni giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 maggio, con apertura straordinaria anche domenica a pranzo, dalle ore 12:00. In caso di maltempo, gli stand saranno completamente al coperto, garantendo la riuscita dell’evento in ogni condizione.

Cuore pulsante del Porcus Festival sarà, naturalmente, l’area gastronomica, dove i visitatori potranno degustare numerosi piatti tipici della cucina contadina, tutti rigorosamente preparati a partire da carni suine provenienti da allevamenti familiari.

Ed è proprio questo il tratto distintivo della manifestazione: l’attenzione alla materia prima genuina, lontana dai circuiti dell’allevamento intensivo e legata piuttosto a una tradizione di allevamento domestico che ancora resiste nel tempo. Il maiale, in questa cornice, non è soltanto ingrediente, ma simbolo di una cultura del cibo e della condivisione, dove nulla viene sprecato e ogni parte ha il suo valore.

Il Porcus Festival si configura così non solo come una sagra gastronomica, ma come una celebrazione identitaria, capace di raccontare, attraverso il cibo, una storia collettiva fatta di sacrifici, sapori, convivialità e rispetto per la terra.

Un appuntamento imperdibile per chi ama riscoprire le tradizioni, per chi cerca il gusto autentico della cucina contadina e per chi vuole vivere un momento di festa che sa di memoria e comunità.