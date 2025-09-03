Domenica musei a ingresso gratis per tutti: le meraviglie da visitare a Napoli e in Campania
Set 03, 2025 - Veronica Ronza
Parco della Reggia di Caserta - Foto: Reggia di Caserta
Domenica 7 settembre 2025 torna la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese: anche stavolta tante saranno le meraviglie da visitare a Napoli e in Campania.
Domenica 7 settembre musei gratis: i siti a Napoli e in Campania
La Domenica al Museo, che si ripete ogni mese, garantisce l’ingresso libero nei principali siti d’Italia, affermandosi tra gli eventi culturali più attesi da cittadini, visitatori e turisti. Le visite, come sempre, si svolgeranno nei consueti orari di apertura dei musei, con accesso su prenotazione dove previsto.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile consultare i canali ufficiali dei singoli siti o l’app Musei Italiani. Di seguito i musei e i parchi archeologici da ammirare in Campania, suddivisi per provincia.
Musei gratis a Napoli domenica 7 settembre
Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli
Napoli (NA)
Certosa di San Giacomo e Museo Archeologico nazionale di Capri
Capri (NA)
Certosa e Museo di San Martino
Napoli (NA)
Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini
Napoli (NA)
Crypta Neapolitana
Napoli ( NA )
Grotta Azzurra
Anacapri ( NA )
Museo “Diego Aragona Pignatelli Cortes”
Napoli ( NA )
Museo Archeologico della Penisola Sorrentina “Georges Vallet”
Piano di Sorrento (NA)
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Napoli (NA)
Museo Archeologico Nazionale di Nola
Nola (NA)
Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana
Napoli ( NA )
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Napoli ( NA )
Palazzo Reale di Napoli
Napoli ( NA )
Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli
Pozzuoli ( NA )
Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia
Bacoli ( NA )
Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia
Bacoli ( NA )
Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma
Pozzuoli ( NA )
Parco archeologico di Ercolano – Area archeologica
Ercolano ( NA )
Parco archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale
Boscoreale ( NA )
Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei
Pompei ( NA )
Parco archeologico di Pompei – Reggia del Quisisana – Museo Archeologico di Stabia “Libero D’Orsi”
Castellammare di Stabia ( NA )
Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa Arianna)
Castellammare di Stabia ( NA )
Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa San Marco)
Castellammare di Stabia ( NA )
Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis
Torre Annunziata ( NA )
Parco archeologico di Pompei – Villa Regina
Boscoreale ( NA )
Parco e Tomba di Virgilio
Napoli ( NA )
Villa Damecuta.
Musei gratis a Caserta
Anfiteatro campano
Santa Maria Capua Vetere ( CE )
Museo archeologico nazionale dell’Agro atellano
Succivo ( CE )
Museo archeologico nazionale dell’antica Allifae
Alife ( CE )
Museo archeologico nazionale dell’antica Capua
Santa Maria Capua Vetere ( CE )
Museo archeologico nazionale di Calatia
Maddaloni ( CE )
Museo archeologico nazionale di Sessa Aurunca
Sessa Aurunca (CE)
Museo archeologico nazionale di Teanum Sidicinum
Teano ( CE )
Reggia di Caserta – Palazzo Reale
Caserta ( CE )
Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese
Caserta ( CE )
Teatro romano di Sessa Aurunca
Sessa Aurunca ( CE ).
Musei gratis a Salerno
Certosa di San Lorenzo
Padula ( SA )
Museo archeologico nazionale di Volcei “Marcello Gigante” di Buccino
Buccino ( SA )
Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno
Sarno ( SA )
Museo archeologico nazionale di Eboli
Eboli ( SA )
Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano
Pontecagnano Faiano ( SA )
Museo archeologico nazionale di Sala Consilina
Sala Consilina ( SA )
Parchi archeologici di Paestum e Velia- Museo e area archeologica di Paestum
Capaccio Paestum ( SA )
Parchi archeologici di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia
Ascea ( SA )
Parco archeologico urbano dell’antica Volcei
Buccino ( SA )
Parco archeologico urbano dell’antica Picentia
Pontecagnano Faiano ( SA )
Teatro romano di Sarno
Sarno ( SA )
Villa romana Antiquarium di Minori
Minori ( SA ).
Musei gratis a Avellino e Benevento
Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore
Casalbore ( AV )
Area archeologica di Conza
Conza della Campania ( AV )
Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino
Ariano Irpino ( AV )
Parco archeologico di Aeclanum
Mirabella Eclano ( AV )
Castello di Montesarchio e Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino
Montesarchio ( BN )
Teatro romano di Benevento
Benevento ( BN ).
