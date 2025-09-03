Domenica musei a ingresso gratis per tutti: le meraviglie da visitare a Napoli e in Campania

Domenica 7 settembre 2025 torna la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese: anche stavolta tante saranno le meraviglie da visitare a Napoli e in Campania.

Domenica 7 settembre musei gratis: i siti a Napoli e in Campania

La Domenica al Museo, che si ripete ogni mese, garantisce l’ingresso libero nei principali siti d’Italia, affermandosi tra gli eventi culturali più attesi da cittadini, visitatori e turisti. Le visite, come sempre, si svolgeranno nei consueti orari di apertura dei musei, con accesso su prenotazione dove previsto.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile consultare i canali ufficiali dei singoli siti o l’app Musei Italiani. Di seguito i musei e i parchi archeologici da ammirare in Campania, suddivisi per provincia.

Musei gratis a Napoli domenica 7 settembre

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli

Napoli (NA)

Certosa di San Giacomo e Museo Archeologico nazionale di Capri

Capri (NA)

Certosa e Museo di San Martino

Napoli (NA)

Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini

Napoli (NA)

Crypta Neapolitana

Napoli ( NA )

Grotta Azzurra

Anacapri ( NA )

Museo “Diego Aragona Pignatelli Cortes”

Napoli ( NA )

Museo Archeologico della Penisola Sorrentina “Georges Vallet”

Piano di Sorrento (NA)

Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Napoli (NA)

Museo Archeologico Nazionale di Nola

Nola (NA)

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana

Napoli ( NA )

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Napoli ( NA )

Palazzo Reale di Napoli

Napoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli

Pozzuoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia

Bacoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia

Bacoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma

Pozzuoli ( NA )

Parco archeologico di Ercolano – Area archeologica

Ercolano ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale

Boscoreale ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei

Pompei ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Reggia del Quisisana – Museo Archeologico di Stabia “Libero D’Orsi”

Castellammare di Stabia ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa Arianna)

Castellammare di Stabia ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa San Marco)

Castellammare di Stabia ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis

Torre Annunziata ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Villa Regina

Boscoreale ( NA )

Parco e Tomba di Virgilio

Napoli ( NA )

Villa Damecuta.

Musei gratis a Caserta

Anfiteatro campano

Santa Maria Capua Vetere ( CE )

Museo archeologico nazionale dell’Agro atellano

Succivo ( CE )

Museo archeologico nazionale dell’antica Allifae

Alife ( CE )

Museo archeologico nazionale dell’antica Capua

Santa Maria Capua Vetere ( CE )

Museo archeologico nazionale di Calatia

Maddaloni ( CE )

Museo archeologico nazionale di Sessa Aurunca

Sessa Aurunca (CE)

Museo archeologico nazionale di Teanum Sidicinum

Teano ( CE )

Reggia di Caserta – Palazzo Reale

Caserta ( CE )

Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese

Caserta ( CE )

Teatro romano di Sessa Aurunca

Sessa Aurunca ( CE ).

Musei gratis a Salerno

Certosa di San Lorenzo

Padula ( SA )

Museo archeologico nazionale di Volcei “Marcello Gigante” di Buccino

Buccino ( SA )

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno

Sarno ( SA )

Museo archeologico nazionale di Eboli

Eboli ( SA )

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano

Pontecagnano Faiano ( SA )

Museo archeologico nazionale di Sala Consilina

Sala Consilina ( SA )

Parchi archeologici di Paestum e Velia- Museo e area archeologica di Paestum

Capaccio Paestum ( SA )

Parchi archeologici di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia

Ascea ( SA )

Parco archeologico urbano dell’antica Volcei

Buccino ( SA )

Parco archeologico urbano dell’antica Picentia

Pontecagnano Faiano ( SA )

Teatro romano di Sarno

Sarno ( SA )

Villa romana Antiquarium di Minori

Minori ( SA ).

Musei gratis a Avellino e Benevento

Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore

Casalbore ( AV )

Area archeologica di Conza

Conza della Campania ( AV )

Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino

Ariano Irpino ( AV )

Parco archeologico di Aeclanum

Mirabella Eclano ( AV )

Castello di Montesarchio e Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino

Montesarchio ( BN )

Teatro romano di Benevento

Benevento ( BN ).

