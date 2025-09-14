A Napoli arriva il primo giro d’Italia in idrovolante: uno spettacolo mozzafiato sul mare

Oggi, 15 settembre, a Napoli arriva il primo giro d’Italia in idrovolante, intitolato “GiDro 2025”. Saranno 6 gli idrovolanti da ammirare davanti alla Rotonda Diaz, sul lungomare Caracciolo, regalando uno spettacolo mozzafiato.

A Napoli il primo giro d’Italia in idrovolante: meraviglia sul mare

Partito il 5 settembre dall’aeroporto Nicelli di Venezia “GiDro 2025”, ha già toccato l’idrosuperficie “IdroCaproni” sul Lago d’Iseo a Marone (Brescia), l’idroscalo “Battellieri Colombo” sul fiume Ticino a Pavia, la rada antistante l’Hotel Airone a Porto Ferraio sull’Isola d’Elba (Livorno) e il Museo Storico dell’Aeronautica Militare sul lago di Bracciano (Roma), suscitando grande interesse da parte delle autorità locali e della cittadinanza.

Per la tappa di Napoli velivoli e piloti provengono da Cremona, Sondrio, Ferrara, Palermo e anche dalla Svizzera. Il programma dell’evento prevede una conferenza presso Palazzo San Giacomo e attività di volo dimostrative, che proseguiranno anche nella mattinata di martedì 16.

Gli idrovolanti decolleranno quindi per raggiungere prima i Laghi di Sibari a Cassano Ionio (Cosenza) e poi l’idroscalo storico “Luigi Bologna” a Taranto, fino ad arrivare domenica 21 settembre sull’idrosuperficie dell’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli (Lecce). Lunedì 22 si svolgerà infine la cerimonia conclusiva del tour presso l’Hotel Bellavista Club di Gallipoli.

“Siamo felici di accogliere a Napoli la sesta tappa del tour aereo ‘GiDro 2025’, un evento di straordinario valore storico, sportivo e culturale” – ha dichiarato Emanuela Ferrante, assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli.

“La discesa degli idrovolanti nelle acque antistanti la Rotonda Diaz non è solo uno spettacolo suggestivo, ma anche un’occasione per riscoprire e valorizzare le profonde radici della nostra città nella storia dell’aviazione. Napoli, con il suo lungomare Caracciolo, fu già teatro nel 1923 della prestigiosa Coppa Schneider, e oggi, grazie a questa iniziativa promossa dall’Aviazione Marittima Italiana, torniamo ad essere protagonisti di un progetto che unisce sport, innovazione e memoria storica”.

“Come Assessorato allo Sport e alle Pari Opportunità, sosteniamo con convinzione manifestazioni come questa, capaci di coinvolgere il territorio, promuovere la cultura aeronautica e offrire modelli di eccellenza e passione alle nuove generazioni, nel pieno rispetto dei valori dell’inclusione, della sostenibilità e della cooperazione internazionale. Ringraziamo il presidente Frigino, i piloti e tutti gli organizzatori per aver scelto Napoli come tappa di questo affascinante viaggio lungo le acque e i cieli d’Italia. Siamo orgogliosi di far parte di questo percorso e auguriamo a tutto l’equipaggio buon proseguimento verso il Salento”.

“Iniziamo a Napoli la seconda parte di questo nostro affascinante tour aereo di circa 2mila km dal Veneto fino in Salento”, ha dichiarato Orazio Frigino, presidente dell’Aviazione Marittima Italiana, l’associazione che ha organizzato la manifestazione. “Finora l’accoglienza è stata eccellente, da parte di tutte le realtà locali in Veneto, Lombardia, Toscana e Lazio. Idrovolanti ed equipaggi, guidati dal capoformazione Graziano Mazzolari, hanno dato ottima prova di preparazione e professionalità. Ringraziamo il Comune di Napoli e le altre autorità locali per la collaborazione nell’organizzazione di questa tappa e aspettiamo la popolazione per mostrare la bellezza del volo in idrovolante”.

Il “Gidro 2025” ha ricevuto i patrocini da diversi ministeri (Difesa, Infrastrutture e Trasporti, Ambiente, Turismo, Protezione Civile e Politiche del Mare), dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio e anche da Aeronautica Militare, Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), ENAV, Conferenza Episcopale Italiana-Ufficio nazionale Apostolato del Mare, Croce Rossa Italiana, Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA Italia), Registro FIAT Italiano, European Pride in Aviation Network (EPAN), Autorità di Sistema Portuale (Venezia, Livorno, Napoli e Taranto), CONI, Agenzia Nazionale del Turismo, Aero Club d’Italia, Associazione Arma Aeronautica-Aviatori d’Italia, Gruppo Amici Velivoli Storici (GAVS), Historical Aircraft Group Italy (HAG Italy), Associazione Trasvolatori Atlantici, Associazione Pionieri dell’Aeronautica, Mission Aviation Fellowship (MAF Italia), Confindustria, The Propellers Club, oltre a Regioni, Provincie e Comuni interessati dalle tappe del tour. L’evento gode del sostegno dell’Agenzia Regionale del Turismo della Regione Puglia. Official partner del tour il Gruppo Caroli Hotels. Media partner la Testata Giornalistica Regionale della Rai. Previsti apporti anche dalla Marina Militare. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.gidroditalia.it.