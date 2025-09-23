Festa della Madonna del Soccorso a Napoli: processione, fuochi e concerti gratis per tutti

Dal 25 al 28 settembre 2025 a Napoli arriva l’Arenella Fest, la grande festa dedicata alla Madonna del Soccorso che si terrà nella piazza antistante la parrocchia di Santa Maria del Soccorso (nei pressi di Piazza Muzi) dando il via a concerti, spettacoli e fuochi d’artificio, culminando dell’attesa e storica processione religiosa.

Arenella Fest, a Napoli una festa per la Madonna del Soccorso

Un evento che unisce musica, tradizione, spiritualità e forte senso di comunità che animerà il quartiere Arenella per ben quattro giornate. L’evento, nato dalla sinergia tra la Parrocchia e l’Arciconfraternita di Santa Maria del Soccorso all’Arenella, è stato pensato per essere un momento di festa e condivisione per tutti i residenti.

“Abbiamo voluto che la piazza, cuore pulsante del nostro quartiere, tornasse a essere un luogo di incontro gioioso per tutti, dai più giovani ai più anziani” – hanno dichiarato i parroci Monsignor Aldo Scatola e don Antonio Trapani.

“La musica ha questo potere straordinario: crea ponti tra le persone e prepara i cuori alla festa più grande, quella della fede. L’Arenella Fest non è solo una serie di concerti, ma l’abbraccio corale della nostra comunità che si stringe in attesa di accompagnare la nostra amata Madonna del Soccorso per le strade del quartiere”.

Il palco dell’Arenella Fest ospiterà grandi nomi della musica con un programma di intrattenimento che, dalle 19 a mezzanotte, farà sognare intere generazioni, regalando un crescendo di emozioni. Si parte giovedì 25 settembre, alle 21:00, con il concerto di Monica Sarnelli, che insieme a Napoli Rossa e a un DJ/Vocalist darà il via alla festa con la sua voce potente.

Si proseguirà venerdì 26 (ore 20:30) con un momento di grande spettacolo e talento grazie al maestro Carlo Morelli e al suo acclamato That’s Napoli Live Show. Il weekend in musica si concluderà sabato 27 (ore 20:00), con una serata dedicata alle nuove energie della scena locale, lasciando il palco al sound fresco e coinvolgente della band Agorà Live. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al prezioso supporto dei commercianti storici del quartiere, custodi della memoria e promotori attivi della vita comunitaria.

La manifestazione raggiungerà il suo apice domenica 28 settembre. La giornata sarà interamente dedicata alla celebrazione della Madonna del Soccorso, patrona del quartiere. Alle ore 18:00, dopo la celebrazione dell’Eucarestia in Congrega, prenderà il via la solenne e antica processione che vedrà sfilare per le strade la settecentesca statua lignea della Madonna, custodita nell’omonima Arciconfraternita.

La processione seguirà un itinerario storico che toccherà le vie principali del quartiere: Via G. Gigante, Piazzetta Arenella, Salita Arenella, Via De Dominicis, Via Niutta, Piazza Arenella, Via Piscicelli, Via Pietro Castellino, Via Schiappoli, Via Damelio, Via Alfredo Rocco, Via Ugo Palermo, Via Massari, e di nuovo Via G. Gigante, con il rientro dell’immagine in Congrega. La serata si concluderà con uno spettacolo pirotecnico.