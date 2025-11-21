Capodanno con Mahmood: lo show in una delle piazze più belle della Campania

Mentre risulta ancora blindato il programma del Capodanno in Piazza del Plebiscito a Napoli, è stato svelato l’artista che animerà piazza della Libertà, a Salerno, per l’ultima notte dell’anno: si tratta di Mahmood, il celebre cantautore milanese, vincitore del Festival di Sanremo nel 2019 con Soldi e nel 2022 con Brividi insieme a Blanco.

Capodanno in piazza a Salerno: c’è lo show di Mahmood

L’indiscrezione, fornita da Il Mattino, circolava già da alcune settimane. Salerno punta quest’anno su una delle star più amate dai giovani, attirando tanti ragazzi in città pronti per celebrare l’arrivo del nuovo anno, assistendo ad uno show mozzafiato.

Ancora una volta la conduzione dell’evento sarà affidata a Pippo Pelo ed Adriana Petro, conduttori radiofonici di Radio Kiss Kiss. Uno spettacolo in stile Mahmood che sarà arricchito da effetti scenografici e fuochi d’artificio.

Una tappa particolarmente sentita anche per il cantante stesso che più volte ha espresso il suo amore per la Campania. In particolare, sulla città partenopea, in una recente intervista aveva dichiarato: “Napoli è una città che mi ha sempre ispirato, a cominciare dalla mia strofa di Calipso scritta proprio basandomi sulla vitalità del centro storico napoletano, dal dinamismo che ne caratterizza i vicoli“.

“Napoli, la sua storia, i suoi film, i suoi libri sono stati fin da subito un serbatoio prezioso per la mia scrittura. Apprezzo moltissimo anche la periferia che è tanto ricca di talenti, voglia di fare, costruire e ispirare. A Napoli il pubblico è molto carico e canta a squarciagola tutte le mie canzoni. C’è un’alchimia meravigliosa. Cantare qui è semplicemente pazzesco”.

Ben nota anche la sua abilità nel parlare in napoletano: proprio durante il Festival del 2022, vinto in coppia con Blanco, per rispondere ad un giornalista che aveva sbagliato la pronuncia del suo nome aveva utilizzato un’espressione partenopea che aveva fatto il giro del web (‘a mammeta). Famosissima anche la collaborazione con Geolier, nel pezzo Personale, che ha visto più volte il cantante cimentarsi nelle strofe napoletane mostrando una perfetta pronuncia.