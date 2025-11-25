Napoli Racing Show, 150 piloti sul Lungomare: così nasce il sogno di un Gran Premio

Via Caracciolo è pronta a trasformarsi ancora una volta nell’Arena del Lungomare, cornice spettacolare del Napoli Racing Show, in programma il 6, 7 e 8 dicembre. La manifestazione, completamente gratuita, punta ad attirare appassionati, famiglie e curiosi con un’edizione 2025 ancora più ricca, tra spettacolo, agonismo e una maggiore centralità del pubblico grazie alla riprogettazione del tracciato, pensata per offrire sicurezza e visibilità ottimali.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: fare del Napoli Racing Show l’apripista per una futura gara di Formula 1 in città, magari in concomitanza con la prestigiosa Coppa America.

Viabilità garantita e tracciato raddoppiato

Nonostante il circuito sia stato esteso fino a raddoppiare rispetto all’edizione 2024, la viabilità cittadina rimarrà sostanzialmente invariata. Piazza della Repubblica resterà completamente libera, permettendo agli automobilisti di superarla e accedere a una corsia su viale Dhorn e un’altra su via Caracciolo, mantenendo così il collegamento diretto con piazza Vittoria.

La volontà dell’amministrazione comunale, sostenuta dal sindaco Gaetano Manfredi, è quella di consolidare a Napoli una manifestazione motoristica di livello internazionale. L’entusiasmo è condiviso anche dal promotore Enzo Rivellini, che vede nell’evento un passo decisivo verso il sogno di un futuro Gran Premio del Mediterraneo. La manifestazione, quest’anno ampliata ulteriormente, punta a diventare uno degli appuntamenti più iconici nel panorama nazionale.

Un parterre di campioni e vetture d’eccellenza

L’edizione 2025 presenta un parterre di partecipanti di grande prestigio. Tra i 75 kartisti al via figurano il Campione del Mondo 2025 Senior Angelo Lombardo e il Campione Europeo Over Paolo Gagliardini. Nel settore auto, il tracciato partenopeo ospiterà pluricampioni italiani come Vito Postiglione, Francesco Turizio, Piero Nappi, Rosario Iaquinta, Mariano Maglioccola, Francesco Leogrande, Luigi Vinaccia, Salvatore Venanzio e molti altri, pronti a dar vita a sfide di altissimo livello.

Il programma della tre giorni

La manifestazione prenderà il via sabato 6 dicembre con la Gara Nazionale Kart e con l’attività dedicata ai più piccoli: il Karting in Piazza. Un’esperienza che permetterà ai bambini di avvicinarsi al motorsport in piena sicurezza, accompagnata da attività educative sul tema della guida responsabile. Nel pomeriggio spazio alla cerimonia inaugurale, al Rally Master Show e ai test drive dei concessionari locali. Il villaggio accoglierà inoltre la rassegna “Vini e Olii della Magna Grecia”, che arricchisce l’evento con un tocco enogastronomico.

La giornata di domenica 7 dicembre sarà il cuore pulsante del Napoli Racing Show. Dalle prove libere del mattino alle qualifiche, fino alle prime fasi eliminatorie della GT Cup Challenge, la pista vivrà un susseguirsi di competizioni. Nel pomeriggio spazio al Revival Trofeo Renault, che riporterà in scena vetture storiche della casa francese, omaggio ai tanti talenti cresciuti nel monomarca. La giornata sarà impreziosita anche dal Concorso d’Eleganza legato alla Mille Miglia della Magna Grecia, con una selezione di auto storiche e moderne che sfileranno tra il pubblico.

Finale col botto: parate, drifting e spettacolo pirotecnico

Lunedì 8 dicembre, giorno conclusivo, si aprirà con le ultime sfide del Rally Master Show, prima che la pista torni nella configurazione dedicata alla velocità. Il pubblico potrà assistere a una lunga sequenza di esibizioni e finali, tra cui l’attesissima parata dei campioni di ieri e di oggi al volante di vetture iconiche, dalle Formula 1 ai Prototipi.

Spazio poi al drifting e ai momenti più attesi della giornata: la Coppa Birba, che vedrà due campioni sfidarsi con le nuove vetture “Birba”, e la Coppa Enel, dedicata alle auto elettriche ad alte prestazioni guidate da piloti professionisti. La kermesse proseguirà con gli ultimi duelli del Rally Master Show fino alla finale.

A chiudere la tre giorni, intorno alle 16.15, la premiazione ufficiale e un grande spettacolo pirotecnico che illuminerà il Golfo di Napoli, regalando al pubblico un finale scenografico all’altezza di un evento ormai destinato a diventare un punto di riferimento nazionale del motorsport.