Si accende il Natale a Bacoli: luci d’artista, mercatini e grandi concerti in piazza

Il Natale a Bacoli torna a riempirsi di colori, musica e iniziative diffuse in tutto il territorio comunale. Un cartellone ricchissimo, con più di 40 appuntamenti dal weekend dell’Immacolata fino all’Epifania, pensato per famiglie, bambini e visitatori. Tra i protagonisti assoluti figurano le luminarie d’artista che hanno trasformato la città in due veri e propri giardini incantati: uno a tema Disney nella Villa Comunale, l’altro – a tema marino – nel Parco Borbonico, la cui accensione è prevista l’8 dicembre alle 18.

Due installazioni immersive che si affiancano a ulteriori iniziative luminose dislocate nei quartieri di Baia e Capo Miseno, dando vita a un’atmosfera natalizia diffusa e continuativa.

Natale a Bacoli 2025

Il cartellone propone 13 concerti di musica classica e della tradizione natalizia, inclusi i tradizionali appuntamenti di Natale, Capodanno ed Epifania. Le esibizioni toccheranno sette chiese del territorio e numerosi spazi all’aperto, tra cui il centro storico, la villa comunale, il porto di Baia e Piazza Rossini.

Grande protagonista anche la cultura, con attività ospitate nei principali poli cittadini: la Biblioteca di Villa Cerillo con letture e speciali “libri al buio”, il Parco Borbonico con Palazzo dell’Ostrichina e Casina Vanvitelliana, e la rinnovata Casa della Cultura, cuore della rassegna dedicata ai più piccoli “It’s Christmas Time in Cappella”. A questo si aggiunge il calendario speciale della parrocchia di Sant’Anna, Gesù e Maria, dedicato a momenti artistici e di riflessione sulla storia locale.

Mercatini artigianali e iniziative itineranti

Il periodo natalizio sarà arricchito anche dai mercatini, proposti in due format differenti. Da un lato quelli itineranti dell’artigianato e dell’hobbistica, organizzati da Dreamdolls, che dopo le tappe di Baia e Fusaro continueranno nel quartiere Cappella Vecchia (6-7-8 dicembre) e nella Villa Comunale (13-14 dicembre). Dall’altro i mercatini di Natale che dal 6 dicembre al 6 gennaio animeranno stabilmente Piazza Rossini al Fusaro.

Quattro anche le mostre artistiche previste, tra fotografia e arte contemporanea: “Vie Salutis” nella Chiesa di Sant’Anna (28 novembre – 21 dicembre), la “Mostra degli Artisti Flegrei” in Casina Vanvitelliana (8 dicembre – 6 gennaio), “Discovery Campi Flegrei” di Emiliano Baldari al Palazzo dell’Ostrichina (12 dicembre – 2 gennaio) e “Simbiosi” di Manuela Marotta (23 dicembre – 7 gennaio), sempre in Casina Vanvitelliana.

Aperitivi, spettacoli itineranti e grandi concerti di piazza

Non mancano gli appuntamenti più attesi della tradizione locale: gli aperitivi delle vigilie, il 24 dicembre nel centro storico e il 31 dicembre al porto di Baia, con dj set e animazione fino a tarda sera. Il cartellone rientra nel Calendario degli Eventi Metropolitani 2025-2026 e comprende anche il ritorno dello spettacolo itinerante “Lo Schiaccianoci on the road”, che lo scorso anno ha registrato una partecipazione straordinaria.

A inaugurare il nuovo anno saranno due grandi concerti di piazza: il 2 gennaio con Gianluca Capozzi, amatissimo interprete della scena musicale partenopea, e il 3 gennaio con il “Nostalgia 90”, evento già accolto con enorme entusiasmo durante l’ultima festa patronale, anticipato dall’esibizione “Italianissima LIVE” con Mariacristina Castaldo, Francesco Rosati e Salvatore Illiano.