Inizia la Settimana Santa a Pompei tra preghiere, messe e Via Crucis: il programma

Prende il via domenica 29 marzo 2026 la Settimana Santa a Pompei con diverse celebrazioni in programma, tra messe e Via Crucis, presso il celebre Santuario.

Settimana Santa 2026 Pompei tra messe e via Crucis: programma

Si parte domenica 29 marzo con la benedizione dei rami di ulivo nel Piazzale San Giovanni XXIII, celebrazione che aprirà ufficialmente la Settimana Santa nel Santuario di Pompei. Il rito inizierà alle 10:30 e sarà presieduto da Monsignor Tommaso Caputo, Arcivescovo di Pompei, che al termine guiderà la processione fino alla Basilica dove si terrà la Santa Messa.

Mercoledì primo aprile, alle 19:00, sarà la volta della Santa Messa Crismale. Il sacro rito, concelebrato da tutti i sacerdoti della Prelatura mariana, prende il suo nome dal “crisma”, ovvero l’olio che, durante questa funzione religiosa, è consacrato dal vescovo di ogni diocesi per essere poi utilizzato, nel corso dell’intero anno, per amministrare i sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell’Ordine Sacro. Saranno anche consacrati l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi.

Il giorno successivo, 2 aprile, in occasione del Giovedì Santo, alle ore 19:00 si terrà la celebrazione della messa in Coena Domini mentre alle 21:00 ci sarà l’adorazione comunitaria all’Altare della Reposizione. Il 3 aprile, Venerdì Santo, nel Piazzale San Giovanni XXIII è in programma, alle 15:45, la Via Crucis animata dall’Azione Cattolica e dall’Agesci di Pompei. Alle 18:00 si svolgerà la Celebrazione della Passione del Signore e alle 21:00 la Via Crucis in Piazza Bartolo Longo, animata dalla comunità parrocchiale della Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo.

Sabato Santo, 4 aprile, giorno del silenzio e dell’attesa, alle 10:00 si terrà l’Ora della Madre, un’ora di preghiera con Maria ai piedi della croce. In serata, alle 18:00, è previsto il 16° dei Venti Sabati, la preghiera che come tradizione si accompagna all’8 maggio e alla recita solenne della Supplica: in particolare sarà meditato il primo mistero della gloria del Santo Rosario.

La veglia Pasquale, presieduta dall’Arcivescovo Caputo, avrà inizio alle 22 di sabato. Domenica 5 aprile, per la Pasqua di Risurrezione, il Prelato celebrerà alle 11.