Notte delle Chiese a Napoli, percorsi mozzafiato e spettacoli nei luoghi di culto: dove

Venerdì 5 giugno 2026 torna in tutta Italia la Lunga Notte delle Chiese, la cosiddetta Notte Bianca nei luoghi sacri che darà il via ad una serie di iniziative anche a Napoli e in Campania: l’ingresso e la partecipazione agli eventi in programma è gratis.

Notte delle Chiese 2026: i luoghi di culto a Napoli e Campania

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Belluno La Notte in collaborazione con le diocesi partecipanti, da undici anni apre le porte di chiese, santuari, monasteri e luoghi di spiritualità per una serata speciale in cui cultura, arte, musica, testimonianza e riflessione si incontrano.

Anche quest’anno saranno centinaia le iniziative organizzate lungo tutta la penisola: concerti, spettacoli, visite guidate, mostre, laboratori, momenti di dialogo, percorsi di scoperta del patrimonio storico-artistico e occasioni di preghiera. Un grande mosaico di esperienze accomunate dalla volontà di rendere le chiese luoghi aperti, vivi e accoglienti con ingresso completamente libero e gratuito per tutti.

Anche in Campania saranno diverse le parrocchie aperte fino a tarda sera per l’occasione: in provincia di Avellino sarà possibile assistere alle iniziative organizzate dalla Chiesa di San Giovanni Battista (Avella) e dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta, aperte fino alle 22:00; in provincia di Salerno ad accogliere fedeli e visitatori fino a tardi saranno la Parrocchia Gesù Risorto e il Convento San Francesco in Bracigliano.