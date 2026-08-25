Spettacolo sul mare a Capri, la Certosa di San Giacomo apre di sera: l’ingresso è libero

Martedì 25 agosto 2026 la Certosa di San Giacomo, a Capri, apre eccezionalmente di sera, offrendo la possibilità ai visitatori di perdersi tra le sue meraviglie dopo il tramonto.

Meraviglia a Capri, la Certosa di San Giacomo apre di sera

Il sito accoglierà cittadini e turisti dalle 18:00 alle 22:00. L’apertura in orario serale è stata decisa in occasione della conferenza “La rappresentazione della Grotta Azzurra tra pittura e fotografia nel Novecento”, a cura del prof. Gianluca Riccio, e della proiezione del documentario “Capri. L’isola rifugio” (ore 19.30), di Brigida Gullo , con la regia di Eugenio Farioli Vecchioli e la consulenza scientifica di Andrea Pane.

Nel corso della serata sarà possibile visitare il Museo archeologico, il Museo Diefenbach e le seguenti mostre in corso:

Il mito di Capri. A duecento anni dalla scoperta della Grotta Azzurra (1826–2026) , a cura di Massimo Osanna e Luca Di Franco;

, a cura di Massimo Osanna e Luca Di Franco; Il Ninfeo romano della Grotta Azzurra. Fotografie di Luigi Spina, a cura di Luca Di Franco e Luigi Spina;

Tu sei un’isola, di Roberto di Alicudi, a cura di Elena Cera (Cappella di San Bruno).

Dalle 20.00 alle 21.30 sarà inoltre possibile partecipare a visite guidate alle prime due mostre, in italiano, inglese e francese. La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata inviando una mail all’indirizzo mupa-capri@cultura.gov.it. Nella richiesta è necessario indicare la lingua prescelta. L’ingresso è libero.