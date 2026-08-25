Virus West Nile, c’è una vittima nel Napoletano: è morta una donna, altri 3 contagi

Dolore a Qualiano, nel Napoletano, dove una donna è morta dopo aver contratto il West Nile, il cosiddetto virus delle zanzare. A darne notizia è stato il sindaco Raffaele De Leonardis.

West Nile nel Napoletano: è morta una donna a Qualiano

Stando a quanto emerso, la vittima, una 72enne del posto, dopo aver contratto il virus sarebbe stata trasferita in ospedale, data la gravità della sua condizione. Proprio durante il ricovero all’interno del nosocomio si sarebbe spenta, gettando nello sconforto l’intera comunità.

“È una notizia che ci addolora profondamente. Questo pomeriggio è deceduta la nostra concittadina di 72 anni, ricoverata da diversi giorni in condizioni critiche dopo aver contratto il virus West Nile. A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, molto nota a Qualiano, ai suoi cari e a quanti oggi piangono la sua scomparsa” – ha dichiarato il primo cittadino.

“Manteniamo un costante confronto con le autorità sanitarie competenti. Sono altri 3 i contagiati del virus in città. Da circa dieci giorni non abbiamo comunicazione di altri contagi. Invitiamo i cittadini a seguire le indicazioni di prevenzione già diffuse” – ha concluso.

Il West Nile, conosciuto anche come febbre del Nilo, è causato da un virus che ha come serbatoi gli uccelli selvatici e le zanzare (più frequentemente del tipo Culex), le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. Isolato per la prima volta in Uganda, è diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. Negli ultimi anni sta circolando anche in Italia.

Il periodo di incubazione, dal momento della puntura della zanzara infetta, varia dai 2 ai 14 giorni, estendendosi a 21 per le persone con deficit a carico del sistema immunitario. Come riportato nella nota diffusa dalla Regione Campania, generalmente si presenta senza sintomi (nell’80% dei casi) oppure con disturbi lievi (20% dei casi) come febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Solo in rari casi può accompagnarsi a sintomi neurologici: nello 0,6% di casi il virus può provocare gravi forme neurologiche quali encefalite, meningoencefalite o paralisi flaccida.