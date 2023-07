METEO/ Arriva Circe che spazza via il caldo: pioggia e freddo, ci sarà un assaggio di Autunno

Previsioni meteo a Napoli – Arriva il ciclone Circe che spazza via Caronte trasformando per qualche giorno l’Estate in Autunno. Entro il prossimo weekend, infatti, arriverà sull’Italia un vortice ciclonico aprendosi un varco da Nord, in grado di creare scompiglio e provocare il verificarsi di piogge e grandinate, a volte anche di forte intensità.

Previsioni meteo della settimana: arriva il ciclone Circe che porta un assaggio di Autunno

La prima perturbazione giungerà sull’Italia già martedì 1 agosto, ma soltanto al Nord. Al Centro ed al Sud il tempo sarà stabile e non eccessivamente caldo, lontano quindi dai picchi raggiunti con Caronte nelle settimane scorse caratterizzate da una calura insopportabile. A portare un po’ di caos nei cieli sarà la seconda perturbazione di agosto, quella di giovedì 3, che si presenterà con piogge e grandine sempre nel settentrione.

Per notare i suoi effetti anche al Sud e sulle Isole Maggiori bisognerà aspettare il weekend del 5 e 6 agosto: l’aria fredda sarà portatrice di una bella rinfrescata, con fenomeni di maltempo sporadici nel Mezzogiorno. Trattandosi di tendenze meteo è impossibile fare delle previsioni più precise.

Le previsioni del meteo a Napoli

Per quanto riguarda la città di Napoli, nel corso di questa settimana le temperature continueranno ad essere piuttosto elevate ed influenzate soprattutto dall’umidità: i picchi di 32 gradi previsti saranno percepiti in modo più insopportabile per effetto dell’afa. Nel fine settimana invece le massime si abbasseranno di circa 4 o 5 gradi, al di sotto dei 30, accompagnate anche da un vento debole o moderato che renderà le giornate decisamente gradevoli.