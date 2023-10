Previsioni Meteo Castellammare di Stabia (Campania) 20 ottobre 2023: Parzialmente nuvoloso con temperature che varieranno tra i 18°C e i 27°C.

La primavera inoltrata regala a Castellammare di Stabia una giornata piacevolmente parzialmente nuvolosa il 20 ottobre 2023. Secondo le previsioni meteorologiche, questa città costiera nella regione campana avrà una temperatura minima di 18°C e una massima di 27°C.

Questa combinazione di temperature create un clima mite e confortevole durante tutto il giorno, ideale per coloro che desiderano dedicarsi a varie attività all’aperto. Sebbene si tratti di una giornata parzialmente nuvolosa, i raggi del sole filtreranno tra le nuvole, donando un’atmosfera luminosa.

Al mattino, ci si sveglierà con una temperatura intorno ai 18°C, il che significa che gli abitanti di Castellammare di Stabia dovranno indossare un leggero strato di abbigliamento per proteggersi dal fresco. Nel corso della mattinata, le nuvole si dissiperanno leggermente, permettendo al sole di filtrare e riscalderà gradualmente l’aria.

Previsioni Meteo Castellammare di Stabia oggi venerdì 20 ottobre 2023

Nel pomeriggio, la temperatura si alzerà fino a raggiungere i 27°C. Questa sarà probabilmente la fase della giornata in cui si percepirà maggiormente il calore e le nuvole copriranno solo una parte del cielo, lasciando filtrare i raggi solari. Sarà il momento perfetto per fare una passeggiata sulla splendida costa di Castellammare di Stabia o semplicemente godersi una pausa rinfrescante all’ombra.

La serata sarà caratterizzata da un graduale abbassamento della temperatura, quindi sarà consigliabile indossare un leggero strato di abbigliamento aggiuntivo. Tuttavia, il clima sarà ancora piacevole, con una temperatura media di circa 22°C alla chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Castellammare di Stabia il 20 ottobre 2023 indicano una giornata parzialmente nuvolosa, ma comunque piacevolmente mite. Con temperature che varieranno da una minima di 18°C a una massima di 27°C, i residenti si potranno aspettare un clima confortevole e ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Che si tratti di una passeggiata sulla costa o di una pausa all’aria aperta, il 20 ottobre sarà una giornata da apprezzare nella splendida Castellammare di Stabia.