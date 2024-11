Arriva il freddo dalla Russia, temperature sotto le medie climatiche: da quando

Dopo un primo anticipo di freddo, stando alle previsioni meteo è in arrivo un vortice di correnti gelide provenienti direttamente dalla Russia che favoriranno un contesto climatico particolarmente rigido anche a Napoli e in Campania.

Meteo Napoli e Campania, arriva il freddo dalla Russia

Dopo una breve parentesi soleggiata, caratterizzata da un weekend particolarmente stabile soprattutto al Sud, secondo le stime de Il Meteo, nei prossimi giorni sono previste ancora piogge su diverse zone del paese, accompagnate da un ulteriore e drastico calo delle temperature.

Già a partire da domani, martedì 26 novembre, una nuova perturbazione farà il suo ingresso nel nostro territorio, causando un peggioramento climatico, seppur abbastanza lieve, dapprima al Nord e poi via via si estenderà dal Centro al Sud. Si prevedono piogge deboli e intermittenti mentre le temperature resteranno tutto sommato stabili, alimentate da miti correnti atlantiche.

Bisognerà aspettare la giornata di venerdì 29 novembre per notare i primi segnali di un nuovo cambiamento nella circolazione atmosferica. Proprio a ridosso del weekend, tra venerdì e sabato, un nocciolo d’aria molto fredda di origine polare scenderà rapidamente verso la Russia per poi dirigersi verso il Mediterraneo, toccando in particolare le regioni adriatiche e meridionali.

Un nuovo impulso freddo che provocherà non solo precipitazioni sparse nei territori del Mezzogiorno ma anche un deciso calo delle temperature che si attesteranno ben al di sotto delle medie climatiche stagionali. A Napoli la fase tipicamente gelida darà il via anche ad una scia di precipitazioni: è prevista pioggia da martedì fino a venerdì con un miglioramento nel fine settimana. Si tratta, tuttavia, di una situazione molto dinamica ed ancora in forte evoluzione, per questo bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti in merito.