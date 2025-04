La grande Notte del Liceo Classico al De Bottis: tutti scatenati per Deddè, Chiara Cami e Colella

La Notte Nazionale del Liceo Classico al “De Bottis” di Torre del Greco è stata un successo: emozioni, risate, riflessione ed applausi per le performance di studenti ed ospiti d’eccezione.

Notte del Liceo, spettacolo al De Bottis

Un’emozione lunga più di sei ore: questa, in sintesi, è stata la Notte Nazionale del Liceo Classico vissuta nel cortile interno del “Gaetano De Bottis” di Torre del Greco. Lo storico istituto cittadino di viale Dalla Chiesa, che tra pochi anni festeggerà il secolo di vita, per la nona volta in undici edizioni ha preso parte all’iniziativa che valorizza gli studi classici e lo ha fatto alla grande.

Una “maratona” che ha appassionato gli spettatori dalle 17.30 alla mezzanotte di venerdì 4 aprile scorso: ad aprire la lunga serata i saluti istituzionali durante i quali la Dirigente Scolastica dott.ssa Letizia Spagnuolo ha fatto gli onori di casa.

A calcare per primi il palco della Notte dei Licei sono stati i rappresentanti del comune corallino, con il sindaco Luigi Mennella e l’assessora alle politiche giovanili Mariateresa Sorrentino; subito dopo gli esponenti regionali Loredana Raia, vicepresidente del consiglio regionale e l’assessora Lucia Fortini.

Taglio del nastro per DB Radio ed il podcast

Subito dopo spazio ai ragazzi e alle ragazze del De Bottis per un evento che ha rimarcato l’assoluta “modernità” degli studi classici: non a caso, la serata è stata anche occasione per inaugurare DB Radio, l’emittente realizzata dagli studenti grazie al contributo dei fondi PNRR e della Regione Campania e alla collaborazione dello speaker professionista Lucio Belmonte.

Ai nastri di partenza anche un podcast realizzato nell’ambito di un progetto dedicato all’approccio consapevole alle nuove tecnologie: “Modalità Onlife”, il titolo del talk di cui è stata già pubblicata una prima puntata su Spotify.

Notte del Liceo Classico, oltre 300 studenti impegnati nelle performance

La serata è poi entrata nel vivo con un programma di performance realizzate dagli studenti con la collaborazione dei docenti: coordinamento affidato alla prof. Ornella Barba per la direzione artistica di Sabrina Torello.

Tra le varie esibizioni canore, teatrali e coreografiche, sono stati circa 300 i giovani impegnati ad animare l’evento che ha mostrato alla comunità tutto il talento e la forza della grande “famiglia” De Bottis.

Applausi e selfie per Cami, Colella e Deddè

Ma tanti sono stati anche i contributi esterni alla lunga maratona, a cominciare da Ibrahima Lo, scrittore, sul palco insieme alla ONG Mediterranea ad offrire la propria testimonianza in linea con il tema scelto per l’edizione 2025 della Notte dei Licei che è stato, appunto: “Mediterraneo/Mediterranei, mare in mezzo alle terre, terre in mezzo al mare”.

Sul palco si sono poi alternati lo scrittore e umorista Amedeo Colella, che ha presentato una parte del suo spettacolo teatrale in cui racconta l’origine di parole, modi di dire e di fare tipici napoletani; altre presenza dal mondo della cultura lo scrittore Pino Imperatore ed il professore e grecista Angelo Meriani.

Grandissima attesa ed entusiasmo da parte del pubblico per due idoli dei giovanissimi: la cantautrice Chiara Cami e Deddè, protagonista in TV di Amici 2024. Al giovanissimo cantante il compito di chiudere la serata, prima dei ringraziamenti e del collegamento in diretta con gli altri Licei Classici d’Italia per rinnovare l’appuntamento al prossimo anno: un’edizione 2025 che per il De Bottis va in archivio regalando istanti di assoluta emozione – a tratti, commozione – che difficilmente saranno dimenticati.