Capodanno 2026, le previsioni meteo a Napoli e in Campania

Tra la fine del 2025 e i primi giorni del nuovo anno la Campania sarà interessata da un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Una massa d’aria fredda di origine artica raggiungerà l’Italia, portando un sensibile abbassamento delle temperature, mentre le precipitazioni resteranno inizialmente limitate. Particolare attenzione è rivolta alle previsioni per la notte di Capodanno e i giorni successivi.

Previsioni Meteo Napoli

Nel capoluogo partenopeo San Silvestro trascorrerà all’insegna del bel tempo, con cieli sereni ma clima rigido e venti sostenuti. Le temperature diurne difficilmente supereranno i 9-10 gradi, mentre durante la notte dei festeggiamenti i valori scenderanno sotto i 5°C.

Anche il primo giorno dell’anno sarà soleggiato, ma dal pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che anticiperà l’arrivo delle piogge attese per venerdì 2 gennaio. Il fine settimana si presenterà più umido e spesso coperto, con qualche pioggia sporadica. Dal 2 gennaio le temperature torneranno gradualmente a salire, riportandosi su valori più miti.

Previsioni Meteo Avellino

Ad Avellino il freddo sarà più intenso. San Silvestro si presenterà con cielo poco nuvoloso e venti sostenuti, ma le temperature massime non andranno oltre i 4-5 gradi. La notte del veglione sarà molto fredda, con valori ampiamente sotto lo zero. Il primo giorno dell’anno inizierà con il sole, mentre in serata aumenterà la copertura nuvolosa, preludio a deboli piogge previste per venerdì 2 gennaio.

Il weekend sarà caratterizzato da tempo umido e nuvolosità variabile, con un progressivo aumento delle temperature.

Previsioni Meteo Benevento

Nel Beneventano San Silvestro sarà segnato da cieli poco nuvolosi e clima rigido, con venti tesi e temperature massime comprese tra 6 e 7 gradi. La notte di Capodanno sarà particolarmente fredda, con minime sotto lo zero.

Capodanno trascorrerà in prevalenza soleggiato, mentre per venerdì 2 gennaio sono attese deboli precipitazioni. Anche il fine settimana sarà dominato da condizioni umide e nuvolose, con qualche pioggia isolata e temperature in graduale aumento.

Previsioni Meteo Caserta

Nel Casertano l’irruzione fredda si farà sentire in modo più marcato. San Silvestro sarà soleggiato ma molto freddo, con valori massimi compresi tra 8 e 9 gradi. La notte di fine anno sarà particolarmente rigida, con temperature che potranno avvicinarsi allo zero.

Capodanno vedrà ancora cieli sereni, seguiti da un aumento della nuvolosità tra pomeriggio e sera. Deboli piogge potrebbero arrivare venerdì 2 gennaio, mentre il fine settimana sarà prevalentemente nuvoloso e umido. Anche qui è atteso un graduale rialzo termico a partire dal 2 gennaio.

Previsioni Meteo Salerno

Situazione simile anche nel Salernitano. L’ultimo giorno dell’anno sarà caratterizzato da tempo stabile e cielo limpido, ma con un freddo deciso accentuato dal vento. Le massime si attesteranno intorno ai 9-10 gradi, mentre di notte il termometro scenderà sotto i 5°C.

Capodanno inizierà con il sole, ma con nubi in aumento nelle ore serali. Le prime piogge sono attese nella giornata di venerdì 2 gennaio. Il weekend sarà contraddistinto da un clima umido e nuvoloso, con precipitazioni isolate e temperature in graduale rialzo.