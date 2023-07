L’italiano Jannik Sinner in semifinale a Wimbledon: quanto ha guadagnato raggiungendola

L’italiano Jannik Sinner ha ottenuto la storica qualificazione alle semifinali del torneo di Wimbledon, la rassegna più ricca e seguita del tennis internazionale. L’altoatesino ha raggiunto lo storico traguardo battendo Roman Safiullin, ed affronterà venerdì 14 luglio 2023 il fenomeno Novak Djokovic, uno dei giocatori più forti di sempre di questo sport. I due si incroceranno nuovamente a distanza di un anno: nell’edizione 2022 il serbo poi conquistò il trofeo.

Quanto ha guadagnato Jannik Sinner raggiungendo la semifinale di Wimbledon

La prima semifinale in un torneo del Grande Slam varrà per Jannik Sinner ben 600.000 sterline (circa 704.850 euro), come previsto dal montepremi. Se l’azzurro dovesse arrivare addirittura in finale, si intascherebbe la bellezza di 1,175 milioni di sterline. La vittoria dell’ambito trofeo varrebbe per lui addirittura 2,35 milioni di sterline, più di 2,5 milioni di euro.

Quanto ha guadagnato Sinner fino ad oggi

L’attuale numero 8 del ranking mondiale Atp, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, ha guadagnato nella sua carriera circa 9,6 milioni di dollari, ovvero 8,7 milioni di euro. Solo nell’anno in corso, il 2023, Sinner avrebbe incassato più di 3 milioni di dollari, considerato già quanto garantito dal risultato ottenuto a Wimbledon. Ovviamente senza considerare i proventi derivanti dagli sponsor Rolex, Lavazza, Technogym, Alfa Romeo, Parmigiano Reggiano e Fastweb, di cui è testimonial, e che gli valgono ogni stagione circa 3 milioni di euro netti.