“McTominay terrorizzato prima dell’Inter, Conte l’ha tranquillizzato così”: il retroscena

Scott McTominay, secondo quanto si apprende da “Il Mattino” prima del match con l’Inter appariva terrorizzato o comunque fortemente preoccupato per il taglio alla caviglia, ma Conte non solo gli ha fatto passare la paura, ma lo ha anche caricato e spinto a fare una grande partita come poi ha effettivamente fatto lo scozzese.

Il motivo d’apprensione, per Scott, era dettato dal taglio alla caviglia che non gli ha permesso di disputare la partita col Torino, tuttavia secondo il mister dei partenopei, Scott non aveva di che preoccuparsi, e lo ha trasmesso al ragazzo, che poi ha recepito il messaggio in maniera stupefacente.

McTominay supera la paura grazie a Conte

Riavvolgendo il nastro, prima del match con il Torino, Conte aveva perso McTominay a causa di un trauma contusivo alla caviglia, poi però nella sfortunata notte di Champions lo scozzese era comunque sceso in campo realizzando una doppietta.

Tuttavia, secondo quanto riportato da “Il Mattino”, proprio lo scozzese prima del match scorso appariva sfiduciato, terrorizzato per la condizione della caviglia al tal punto da pensare di rimanere fuori così da essere sicuro per il prosieguo della stagione.

Tuttavia, Antonio Conte non era affatto d’accordo e ha spinto McTominay a tutti i costi a scendere in campo per sconfiggere le proprie paure proprio quasi come un padre che riesce a far usare al figlio la bicicletta senza rotelle.

Infatti, l’allenatore Campione d’Italia ha avuto un ruolo chiave nel post PSV a ricreare quello spirito decisivo per la vittoria finale dello scorso anno stringendosi attorno ai propri ragazzi e ottenendo da questi risultati in campo in un tempo record.

Di fatti, il campo gli ha dato ragione, Scott protagonista assoluto del match, vittoria contro un avversario diretto e primo posto in classifica come difficilmente ci si poteva aspettare prima di questa giornata.

Il ruolo di Conte nella rinascita del Napoli e prossimi impegni degli azzurri

In un contesto più generale, il ruolo di Antonio Conte nella rinascita del Napoli è chiaro e non lo si scopre certo grazie a questo “curioso” episodio riguardante McTominay, infatti i segni di rinascita e di un senso di appartenenza ritrovato non li si scoprono certo oggi, ed in questo aspetto l’allenatore 5 volte Campione d’Italia non si smentisce mai.

Detto ciò, il tempo dei festeggiamenti per il Napoli si è concluso con gli azzurri che sono attesi al Via del Mare di Lecce già domani per confermare le buone impressioni viste contro l’Inter in una settimana che porterà gli uomini di Conte ad affrontare anche il temibile Como di Fabregas al Maradona.