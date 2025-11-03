Napoli Women, inizio da favola: le azzurre sono seconde in Serie A

Dopo la quarta giornata di Serie A, il Napoli Women è secondo in classifica, risultato eccellente per una squadra, che appena pochi mesi fa, lottava nella parte bassissima del campionato per evitare la retrocessione dalla massima serie.

Le azzurre di mister Sassarini, infatti, si sono rese protagoniste di un inizio da sogno collezionando 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta contro la capolista Roma nelle prime quattro partite: un bottino di tutto rispetto considerata la partenza dell’anno scorso.

Parma-Napoli 1-1: il Napoli Women è secondo

In questa quarta giornata le azzurre erano di scena a Parma, sfida terminata 1-1 seppur con ampi rimpianti da parte delle partenopee. Inizio da sogno per la squadra di Partenope con Muth che con un gran gol da fuori regala il vantaggio alla squadra.

Napoli Women che insegue a lungo l’obiettivo di ottenere la seconda vittoria di fila fuori casa dal lontano 2013, tuttavia a metà ripresa il Parma riequilibra la sfida con un colpo di testa di Gaia Distefano. Finisce in pari la sfida al “Noce” dopo un’intensa battaglia.

Pari tutto sommato giusto per due squadre che hanno cercato entrambe la vittoria in una partita divertente e vivace, salvo poi doversi accontentare entrambe del pari che, in ogni caso, non scontenta nessuno dei due.

Il campionato delle azzurre

Le azzurre approcciano questa Serie A in maniera stupefacente battendo 1-0 la Fiorentina in casa in una partita dove il Napoli Women non partiva affatto coi favori del pronostico. In seguito, roboante vittoria per 3-4 sul campo della Ternana, ad oggi ancora a 0 punti, in una partita dove le azzurre erano addirittura avanti 1-4.

Tuttavia, sappiamo benissimo che al momento ci sono due squadre che sono di un’altra categoria(Roma e Juventus), quindi in un’ottica generale la sconfitta con le giallorosse per 1-3 non lascia troppo l’amaro in bocca.

In ogni caso, l’occasione per rimediare si è subito presentata a Parma e le azzurre di mister Sassarini l’hanno colta a metà e di lì un’incredibile serie di risultati favorevoli hanno permesso alle azzurre di essere seconde in classifica dopo le prime quattro giornate.

Ora per il Napoli Women altra trasferta a Roma, con la Lazio, e poi in seguito ospiterà a Cercola l’Inter per continuare il sogno. Infine, va rimarcato come l’anno scorso in 10 partite le azzurre abbiano raccolto appena 6 punti, ora sono a 7 dopo 4: sognare è lecito.