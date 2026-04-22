TT Torre del Greco: tripla salvezza tra A2, B1 e C1. Un quinto posto che guarda al futuro

Finisce la stagione sportiva del TT Torre del Greco, che ha raggiunto una buonissima salvezza sul campo in tutte e tre le categorie in cui milita. Un obiettivo importante che permette ai corallini di guardare alla prossima stagione agonistica con ottimismo.

Il bilancio della stagione

In tutte e tre le categorie C1, B1, e A2 è arrivato un piazzamento al quinto posto, una posizione di metà classifica e una salvezza raggiunta in anticipo rispetto alla fine delle gare.

In serie C1 ha avuto un ruolo importante il giovane del vivaio Domenico Mattiello, che ha raggiunto miglioramenti significativi grazie all’aiuto dei veterani Giovanni Illibato, Andrea Serpe e Gerardo Palladino.

La serie B1 è tra le categorie più difficili nel tennistavolo, anche per la presenza di giocatori molto forti; tuttavia, il gruppo affiatato di corallini formato da Raffaele Guastafierro, Michele Palladino, Fabio Landolfi e Davide Gammone riescono a raggiungere un quinto posto che sembrava insperato, visto l’infortunio di Guastafierro nel bel mezzo della stagione.

Una Serie A2 di livello assoluto

Nella serie regina, la A2, era molto difficile per il Torre del Greco raggiungere la salvezza, anche per la grande quantità di top player in tutte le squadre. Tuttavia, il TT Torre del Greco, che ha partecipato a questo prestigioso campionato con Antonio Pellegrini, Cristian Mellino, Norbert Tauler e Francisco Ruiz, non si sono lasciati abbattere, e hanno disputato tantissime partite ricche di giocate avvincenti.

Grazie all’aiuto di mister Serpe i giocatori hanno sfruttato il massimo delle loro potenzialità e hanno regalato ai tifosi partite di livello assoluto.

Antonio Pellegrini ha tracciato un bilancio della stagione in A2 e ha parlato del suo futuro a Torre del Greco: “Questo è il quarto anno di serie A con la maglia corallina sono davvero felice di continuare la mia avventura a Torre del Greco, una società seria in cui ti senti come in famiglia, forse è anche questo il segreto per continuare ad ottenere tutti questi ottimi risultati”.