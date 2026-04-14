TT Torre del Greco, bronzo per Gerardo Palladino ai Campionati Italiani Veterani di Tennistavolo

Nello scorso fine settimana si sono tenuti i Campionati Italiani Veterani di tennistavolo a cui hanno partecipato due atleti di Torre del Greco: Giovanni Illibato e Gerardo Palladino sono stati protagonisti di ottime prestazioni nel corso delle gare che si sono tenute nella bellissima cornice del Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore.

Il resoconto delle gare

La competizione è iniziata venerdì con le qualificazioni per la fase finale. Giovanni Illibato supera le qualificazioni con quattro vittorie, e stacca il pass per la fase successiva della competizione.

Sabato è stato il momento delle fasi finali. Nella categoria Singolo Over 50 entrambi gli atleti superano agilmente i gironi qualificandosi per gli ottavi di finale, dove Giovanni Illibato deve arrendersi al milanese Filippo Giuliani.

Gerardo Palladino gioca molto bene, e nel tabellone finale supera il toscano Valitutto, l’emiliano Bigi e il piemontese Sassi: tutti match vinti dal corallino per 3-1.

Il percorso di Palladino finisce in semifinale, dove esce sconfitto dal confronto contro il campione italiano in carica Gabriele Barbarito, nonostante una grande prestazione del corallino che sfiora l’impresa.

“Orgoglioso del podio, anche se resta l’amaro in bocca”

Gerardo Palladino è felicissimo della prestazione e della medaglia ottenuta durante la gara, anche se resta un po’ di rammarico dopo la finale sfiorata: “Resta un po’ l’amaro in bocca per la finale sfumata al fotofinish, ma c’è anche la grande gioia di essere salito sul podio ed aver portato a casa una prestigiosa medaglia di bronzo.”

Gli appuntamenti con il tennistavolo non finiscono qui: il TT Torre del Greco tornerà a giocare questo fine settimana per gli ultimi appuntamenti in C1, B1 e A2.