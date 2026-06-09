Sporting Club Torregreco da sogno: battuta Capri in Gara 1 (67-54), la promozione è vicina
Giu 09, 2026 - Luigi Vittorio Cesarino
Lo Sporting Club Torregreco continua a far sognare i tifosi vincendo Gara 1 della finale Playoff per la promozione in Divisione Regionale 2 contro la Domus Capri (67-54). Alla Tensostruttura La Salle i corallini vincono una partita tirata, combattuta, trascinati anche da un pubblico che sostenuto la squadra dal primo all’ultimo minuto.
La cronaca della partita dello Sporting Club Torregreco
Lo Sporting approccia bene la gara, e con un parziale di 12-0, mette subito la partita sui binari giusti. La Domus Capri, però, riesce a non farsi sovrastare dall’entusiasmo dei padroni di casa e riesce a restare in partita al termine della prima frazione di gioco (20-12).
Nel secondo quarto la squadra corallina riesce a entrare poco nell’area avversaria, ma con un’ottima percentuale nei tiri da 3, riesce a tenere a distanza la squadra ospite: il primo tempo finisce 31-22.
La partita continua ad essere equilibrata anche al rientro dagli spogliatoi: lo Sporting è autore di una prestazione difensiva di assoluto livello, lasciando al top scorer del campionato Costanzo Ruocco (32,8 punti a partita) solo 16 punti.
L’ultimo quarto è stato il più complicato della partita per i corallini, con la Domus Capri che riduce lo svantaggio a soli 3 punti. Tuttavia due grandi tiri da 3 di Garofalo sul finale permettono allo Sporting di conquistare Gara 1. Adesso il primo match point promozione: Gara 2 potrà essere la partita decisiva per salire di divisione.