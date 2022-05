Diego jr a Insigne: “La vera Napoli sarà con te anche a Toronto, grazie capitano”

Oggi si terrà l’ultima partita di Lorenzo Insigne con la maglia azzurra allo stadio Maradona. Il capitano del Napoli infatti, che era in scadenza di contratto, poi volerà in Canada destinazione Toronto per iniziare una nuova avvenuta calcistica con un club che si trova tra gli ultimi posti in classifica.

DIEGO JR SI SCHIERA CON INSIGNE: “LA VERA NAPOLI È CON TE”

I tifosi si sono divisi per questo addio, tra chi ha visto nell’attaccante uno degli artefici del mancato scudetto di questo anno e chi invece vede partire per l’estero l’ennesimo talento campano. A favore di Insigne si è schierato Diego Armando Maradona Jr che ha deciso di postare una storia sul suo profilo instagram in cui si vede il numero 24 azzurro abbracciato al pibe de oro:

“La vera Napoli sarà con te anche a Toronto, grazie capitano“.

Una storia che è stata anche ripostata dal capitano azzurro.

PRONTA LA FESTA D’ADDIO

Intanto tutto è pronto per la festa d’addio che secondo alcune indiscrezioni sarà come quella di Totti con tutta la famiglia vicina al capitano azzurro. In attesa della cena prevista per metà settimana con 200 ospiti esclusivi e alcuni cantanti d’eccezione come Gigi D’Alessio e Clementino. Intanto ieri Insigne ha incontrato alcuni tifosi che gli hanno regalato una targa commemorativa, a loro l’attaccante ha rivelato:

“Sono qui per ringraziarvi ma anche per dirvi che Napoli resterà sempre casa mia. E ogni volta che potrò, tornerò qua. Non vi posso nascondere che sono tre giorni che non faccio che piangere, passo fuori dal Maradona e mi commuovo perché per dieci anni è stata casa mia. Domenica festeggeremo insieme e sono felice di questo. Porterò sempre Napoli nel mio cuore”.