Finisce in una notte amarissima allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta il sogno Champions del Calcio Napoli. Sfuma l’occasione di una vita per gli uomini di Luciano Spalletti, che non riescono ad avere la meglio di un Milan più malizioso ed abile a capitalizzare lo svarione di Ndombele allo scadere del primo tempo con Leao e Giroud, che aveva in precedenza fallito un calcio di rigore.

Il Napoli fallisce il penalty della speranza all’81’ con Kvaratskhelia e trova l’inutile gol del pari a un minuto dal fischio finale con Victor Osimhen.

Napoli-Milan 1-1, rigore solare non concesso a Lozano

Proprio come l’andata, dunque, è un errore a centrocampo ad avviare la ripartenza vincente del Milan, che condanna oltremodo gli azzurri. E proprio come all’andata, un errore arbitrale (o per meglio dire del VAR) penalizza il Napoli: Lozano viene falciato da Rafa Leao, che dopo aver colpito in tackle il piede del messicano sfiora il pallone che termina in angolo. Marciniak attende indicazioni dalla sala VAR, ma non viene richiamato al monitor e lascia così proseguire il gioco.

Gli uomini di Spalletti, che pur avevano iniziato in maniera gagliarda la partita, non sono mai riusciti a trovare il varco giusto. Osimhen è stato ingabbiato dalla morsa dei difensori rossoneri senza mai riuscire a rendersi pericoloso, eccezion fatta per il gol arrivato al 93′ grazie ad una frustata di testa.

Kvaratskhelia si fa ipnotizzare da Maignan, inutile il gol di Osimhen

Kvaratskhelia, rigore sbagliato a parte, non è mai arrivato pericolosamente alla conclusione, sbagliando qualche pallone di troppo. Il Milan, dal canto suo, ha dimostrato tanto spirito di sacrificio, chiudendo tutti gli spazi senza mai concedere nulla.

Resta l’amaro in bocca per aver sciupato una possibilità che difficilmente ricapiterà: dopo il Milan, il Napoli avrebbe trovato verosimilmente l’Inter in semifinale. Nell’anno dello Scudetto, gli azzurri sarebbero potuti arrivare in finale di Champions League. Un sogno troppo grande, troppo bello per essere vero.