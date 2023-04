Juventus Napoli 0-1, Raspadori. Il Calcio Napoli si è imposto sulla Juventus allo Stadium di Torino, sempre ostile e razzista nei confronti di Napoli, dei Napoletani e dei meridionali tutti.

Tornando alla partita, il Napoli ha dominato per tutta il match la Juventus, che in due occasioni è andata in gol ed entrambi i casi sono stati annullati. Sul finire del match, però, è accaduto l’imponderabile. Il Napoli trova le ultime forze per spingere fino al gol di Giacomo Jack Raspadori, al minuto 93. Una partita non bellissima, nella quale i bianconeri hanno fatto di tutto per non far giocare gli azzurri. Resta però una vittoria storica, che porta il Napoli ad accarezzare il sogno scudetto, che si è definitivamente avvicinato.

Il commento per Radio Rai è stato di Francesco Repice, la voce storica della radio di stato, a questo punto epica.

Telecronaca di Francesco Repice di Juventus Napoli 0-1

Dopo la cronaca indimenticabile, della vittoria del Napoli sulla Juventus allo Stadium del 2018, con gol di Koulibaly, ecco il video-audio di Francesco Repice che racconta con parole cariche d’emozione le azioni salienti e poi il gol di “Giacomino Jack Raspadori”.

Ecco un estratto della telecronaca di Francesco Repice. Queste che seguono diventeranno parole scolpite nella storia del Napoli:

“Sinistroooooooooooooo, ha segnato il Napoliii. 48′ minuto. Il tocco, la stoccata è quella del numero 81. E’ quella di Raspadori, che ha scaraventato il pallone in porta, dopo il cross di Elmas. Dal secondo si è avvitato, l’ex del Sassuolo ha colpito il pallone al cuore, la Juventus al cuore e anche, forse, il Campionato al cuore, per la gioia dei tifosi del Napoli..”

Juventus Napoli 0-1, telecronaca internazionale

Per chi volesse, può godere anche delle telecronache di diversi paesi, in lingua spagnola, portoghese, inglese, francese ed araba..

https://www.youtube.com/watch?v=TfSnDWcqsZs

Video e sonoro dallo Stadium di Torino del gol di Jack Raspadori

Il video del gol dal social ufficiale, con lo splendido sonoro dei tifosi del Napoli allo Stadium di Torino