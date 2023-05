Emozione a Napoli, è arrivata la Coppa Scudetto: tifosi in fila per la foto con il trofeo

La coppa dello Scudetto conquistata dal Calcio Napoli è arrivata in città. Fin dalle prime ore del mattino tanti tifosi si sono assiepati all’esterno del negozio Tim in piazza dei Martiri, per assicurarsi una foto ricordo con il trofeo.

Palpabile l’emozione della gente: un giorno speciale per il popolo partenopeo, che ha atteso 33 anni questi momenti. L’esposizione durerà fino al 3 giugno 2023, poi la coppa verrà trasportata allo Stadio Maradona.

La Coppa dello Scudetto è arrivata a Napoli: il 4 giugno la premiazione al Maradona

A Fuorigrotta, dopo la partita tra Napoli e Sampdoria in programma il 4 giugno 2023 alle ore 19, il capitano Giovanni Di Lorenzo alzerà al cielo il trofeo tra il delirio generale.

Un momento mai vissuto prima d’ora dagli azzurri: i due precedenti scudetti conquistati da Diego Armando Maradona e compagni, infatti, non ebbero il privilegio di tale celebrazione.

Dopo la premiazione partirà la tanto attesa festa Scudetto, che durerà fino a notte inoltrata e che verrà trasmessa in diretta televisiva, oltre che sui 14 maxischermi posizionati nelle piazze principali di città e provincia. Un evento imperdibile che sarà seguito in tutto il mondo.