Festa Scudetto del Napoli, il programma: ospiti, maxischermi in città e dove vedere in TV

Mancano pochi giorni all’attesissima festa scudetto del Napoli che si terrà il 4 giugno 2023 al Maradona, con un ricco programma di ospiti, e tanti maxischermi installati in centro e non solo, con una diretta televisiva dello show che andrà in scena allo stadio partenopeo.

Festa scudetto Napoli del 4 giugno: programma, ospiti e dove vedere in TV

La celebrazione ufficiale per i campioni d’Italia avrà inizio subito dopo la partita con la Sampdoria che inizierà alle 18:30. Dalle 21:00 si svolgerà la premiazione della squadra, con consegna della Coppa e delle medaglie, e subito dopo prenderà vita la grande festa.

All’interno dello stadio sarà montato un palco di 520 mq, come annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis, e una decina di schermi. L’idea del patron del Napoli era di invitare anche Fiorello e lanciare proprio dalla città partenopea la trasmissione ‘Viva Rai 2’ ma non ci sono state conferme ufficiali.

Lo show sarà condotto da Stefano De Martino che annuncerà i nomi di tanti altri ospiti presenti. Tra questi: Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Emma, Arisa, Stash, Clementino, Enzo Avitabile. Stando a quanto comunicato da De Laurentiis ci saranno anche tanti attori.

Il grande evento sarà trasmesso in diretta su Rai 2 a partire dalle 21:00 ma anche su Dazn che, come di consueto, darà spazio anche alla partita delle 18:30. Potrà essere seguito anche dalle principali piazze del Napoletano che si attrezzeranno con dei maxischermi.

Questi ultimi saranno installati a Napoli in piazza del Plebiscito, piazza Municipio, piazza Mercato, piazza Scampia e piazza Bagnoli. In provincia, invece, i maxischermi saranno presenti a Meta di Sorrento, Casalnuovo, Marigliano, Quarto, Cardito, Trecase, Nola, Castello di Cisterna, Castellammare di Stabia, Portici, Qualiano, Giugliano, Pozzuoli e Bacoli.