Sono ore decisive per il futuro di Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina, indicato come il più probabile sostituto di Luciano Spalletti sulla panchina del Calcio Napoli, incontrerà oggi Rocco Commisso e la dirigenza viola per stabilire se proseguire o meno l’avventura toscana.

Vincenzo Italiano, ore decisive: summit con la Fiorentina, il Napoli alla finestra

Aurelio De Laurentiis aspetta alla finestra: le prossime 48 saranno decisive per capire se il patron azzurro potrà affondare o meno il colpo con il tecnico. Solo pochi giorni fa il presidente del Napoli aveva dichiarato di apprezzare molto il lavoro fatto da Italiano, ma di non averlo inserito nella lista dei 40 papabili prossimi allenatori dei partenopei, essendo lui ancora legato alla Fiorentina dell’amico Commisso.

Qualora però Italiano dovesse rescindere anticipatamente il contratto che lo lega ai viola fino al 2024, De Laurentiis non avrebbe più remore e sarebbe pronto a proporgli la panchina del Napoli.

Continuano intanto ad alternarsi nomi nuovi affiancati agli azzurri: dopo che De Laurentiis ha raddoppiato di fatto il numero dei candidati (da 20 a 40), sono diventati di fatto tutti arruolabili. Questa volta è il turno dei francesi Galtier e Garcia, dei quali il secondo pare sia stato addirittura a cena con il presidente del Napoli.

Galtier è ex Lilla e Paris Saint Germain, e con entrambi i club è riuscito a vincere la Ligue 1, il campionato francese. Ha già allenato Victor Osimhen, ed è in procinto di abbandonare la panchina dei parigini.

Rudi Garcia è invece una vecchia conoscenza del calcio italiano: il tecnico ha infatti occupato la panchina giallorossa dal 2013 al 2016, per poi fare prima un passaggio in patria (Marsiglia e Lione), e successivamente approdare all’Al-Nassr. Da aprile 2023 ha risolto il contratto con i sauditi, ed è in attesa di una nuova avventura.