La vicenda toto-allenatore del Calcio Napoli sembra arrivare ad un epilogo che parla in francese. Nelle ultime ore Paulo Sousa ha confermato al quotidiano portoghese Sol che vuole rimanere alla Salernitana, anzi, con il ds De Sanctis già sta preparando il programma in vista della prossima stagione. Notizia importantissima in chiave Napoli, visto che ora l’unico vero candidato alla panchina azzurra (salvo sorprese) è Christophe Galtier.

Le parole di Paulo Sousa spengono i rumors legati al Napoli

Il tecnico della Salernitana a Sol ha smentito ogni voce riguardante il Napoli rilasciando alcune dichiarazioni molto pesanti. Ecco le sue parole: “Per ora la mia idea è di rimanere. Sto già lavorando per la prossima stagione, ho già presentato al direttore sportivo il tipo di giocatori di cui abbiamo bisogno per rafforzare la squadra, non vedo motivi al momento per cambiare. Per me la cosa più importante è far parte di un progetto all’interno del quale posso non solo evolvere come allenatore ma anche contribuire alla crescita dei calciatori ed anche sotto l’aspetto delle infrastrutture”.

A rincarare la dose, Paulo Sousa ha ammesso del suo progetto alla Salernitana: “Tengo molto a questo progetto e sono sicuro che con questo anticipo sia possibile rendere la Salernitana un club sicuro in grado di rimanere in Serie A per diversi anni”.

Il Napoli si prepara a parlare francese, Osimhen può ritrovare l’allenatore che l’ha reso grande

Salutata oramai l’opzione Paulo Sousa, tutte le strade portano a Christophe Galtier. Il tecnico francese oltre a godere della stima di De Laurentiis, ha anche quella di Victor Osimhen. L’allenatore ai tempi del Lille è stato colui a far esplodere la stella dell’attaccante nigeriano, i due sono sempre stati in ottimi rapporti e il bomber azzurro riabbraccerebbe volentieri e con molta felicità il suo “padre calcistico”. Ricordiamo che il tecnico si è liberato dal PSG e dunque la trattativa ora come ora è in piena discesa, con Galtier pronto ad atterrare a Napoli.