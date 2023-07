La prima volta non si scorda mai: le maglie del Napoli con lo Scudetto del 1987 sul petto

Nella stagione 1987/1988 il Calcio Napoli ha esibito per la prima volta la toppa tricolore, conquistata di fatto il 10 maggio 1987 grazie allo storico primo Scudetto ottenuto dopo il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina all’ex Stadio San Paolo con le firme di Carnevale e Roberto Baggio.

Maglia del Napoli 1987/1988, la prima con lo Scudetto cucito sul petto

La Serie A successiva a quel trionfo vide il Napoli indossare tre maglie diverse: la classica azzurra, la seconda tenuta bianca e la terza rossa. Oltre allo scudo dei campioni d’Italia, sulle divise da gioco fu cucito anche il tri-cerchio per la Coppa Italia vinta il 13 giugno 1987 allo stadio Comunale di Bergamo, al termine del ritorno della doppia finale disputata contro l’Atalanta.

Gli azzurri vinsero entrambe le partite: l’andata a Fuorigrotta terminò 3-0 in virtù delle reti di Renica, Muro e Bagni. Nel return match il gol di Bruno Giordano all’85’ spense qualsiasi residua velleità di rimonta bergamasca.

La stagione 1987/1988 vide il Napoli perdere clamorosamente lo Scudetto dopo essere arrivato ad avere addirittura 5 punti di vantaggio sul Milan, che si laureò poi campione d’Italia anche grazie alla vittoria ottenuta in terra partenopea alla 13esima giornata di ritorno per 3-2. Maradona e compagni crollarono letteralmente in quel finale di campionato, e dilapidarono l’importante divario ottenuto in un’epoca in cui venivano ancora assegnati due punti per ogni vittoria.

L’ombra del toto-nero e della camorra imperversarono sulla testa di società e calciatori, che ancora oggi smentiscono categoricamente delle illazioni nate probabilmente dal risentimento per quel titolo sfuggito dalle mani che avrebbe dato seguito immediato al ciclo aperto nel 1987 e concluso nel 1990 con la conquista del secondo tricolore. Una ferita che brucia ancora.

