Piotr Zielinski è l’obiettivo annunciato del mercato della Lazio di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe rimandato al mittente un’offerta di 20 milioni di euro più bonus. Claudio Lotito sta provando ad accontentare le richieste del proprio tecnico, rimasto senza una guida a centrocampo dopo il sofferto addio di Sergej Milinkovic Savic, attirato dalle sirene arabe.

La Lazio ci prova con Zielinski: il Napoli rimanda al mittente l’offerta

Dopo aver rinunciato ad una golosissima offerta proveniente proprio dall’Arabia Saudita (36 milioni di euro e tre anni di contratto), il polacco sembra non voler rinunciare a disputare la prossima stagione con la maglia azzurra dei campioni d’Italia. Anche Rudi Garcia, nella conferenza stampa di presentazione tenuta a Dimaro, ha apertamente dichiarato di non voler rinunciare a nessuno dei gioielli che ha già in rosa. E Piotr Zielinski è di sicuro uno di questi: il centrocampista è diventato soprattutto nell’ultima stagione un punto cardine della squadra, trovando quella costanza di rendimento che era un po’ mancata negli anni precedenti.

Arrivato al Napoli nel 2016, Piotr ha scalato silenziosamente le gerarchie ritagliandosi un posto d’onore nel cuore dei tifosi partenopei, che gli hanno anche dedicato uno splendido murales a Quarto, nel Napoletano, inaugurato davanti agli occhi increduli del tesserato azzurro.

Piotr Zielinski, nella stagione che ha portato allo Scudetto, ha disputato 37 partite delle 38 totali, realizzando anche 3 gol e firmando ben 9 assist. Anche in Champions League è stato sempre presente, giocando tutti e 10 gli incontri, conditi da 4 gol e 2 assist. Un bottino niente male che gli è valso la convinta riconferma da parte della società, ben restia a privarsi delle sue prestazioni, ancor di più se ad usufruirne sarebbe una diretta concorrente come la Lazio.