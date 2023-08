Gabri Veiga al Napoli, c’è l’ok del giocatore: chi è il centrocampista che sostituirà Zielinski

Il Calcio Napoli ha formulato un’offerta ufficiale al Celta Vigo per Gabri Veiga. Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano sul social network Twitter, Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto 32 milioni di euro al club spagnolo dopo il rifiuto ricevuto lunedì (30 milioni di euro).

Il calciatore ha già accettato la nuova destinazione: è lui dunque il giocatore designato dalla Società Sportiva Calcio Napoli per sostituire Piotr Zielinski, futuro sposo dell’Al Ahli.

Understand Napoli sent new formal bid to Celta Vigo for Gabri Veiga. Initial bid exclusively revealed was €30m — rejected on Monday 🔵🇪🇸

Napoli have gone higher up to €32/33m with add-ons. No green light from Celta yet but talks continue.

Gabri Veiga already accepted Napoli. pic.twitter.com/cNRF1lpkya

