Tragedia sfiorata a Napoli: una lite tra condomini per un posto auto finisce con colpi di arma da fuoco: fortunatamente l’arma non funzionava correttamente e nessuno è rimasto ferito. L’uomo che ha sparato è stato rintracciato ed arrestato dalla polizia nella zona di Ponticelli, con l’accusa di tentato omicidio.

Tragedia sfiorata a Napoli: spara a condomino dopo lite ma la pistola si inceppa. Arrestato

La lite è iniziata a causa di una disputa per un parcheggio nei garage del condominio, ed è peggiorata fino a quando un uomo di 33 anni, già conosciuto dalle autorità, ha tirato fuori una pistola e ha sparato due colpi contro il suo vicino di 36 anni.

Il primo colpo, a causa di un difetto dell’arma, non ha colpito il bersaglio, come anche il secondo, grazie all’intervento di un terzo individuo. Grazie alle indagini immediate condotte dai Carabinieri e dalla Polizia, il 33enne è stato trovato a Ponticelli. È stata anche ritrovata la pistola utilizzata, una scacciacani modificata per sparare proiettili veri, calibro 8 millimetri. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio, possesso illegale di armi, possesso di arma clandestina, ricettazione, minacce e violenza privata.