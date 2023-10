Ultim’ora Napoli: contatti avviati tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte

È Antonio Conte l’indiziato numero uno a sostituire Rudi Garcia sulla panchina della Società Sportiva Calcio Napoli. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, i contatti tra l’ex tecnico della nazionale italiana e il club di Aurelio De Laurentiis sarebbero già avviati. Il patron di Filmauro, come anticipato in esclusiva dalla redazione di VesuvioLive, ha deciso di esonerare il francese dopo soli quattro mesi a causa dei risultati altalenanti ma soprattutto dello scarso feeling con la squadra, che a più riprese ha manifestato pubblicamente la propria insofferenza nei suoi confronti.

De Laurentiis, secondo quanto raccolto, è pronto ad effettuare il cambio in panchina già durante questa settimana, facilitato dalla sosta obbligata dalla finestra di ottobre delle nazionali, che consentirebbe così alla squadra di avere più tempo per lavorare con il nuovo allenatore e accogliere i suoi dettami tattici ed il suo credo calcistico.

Antonio Conte, come riportato anche da Gianluca Di Marzio, sarebbe dunque il prescelto: anche se il suo modulo tattico preferito è diverso da quello attualmente utilizzato dalla squadra, il suo eventuale arrivo all’ombra del Vesuvio rappresenterebbe un salto di qualità e soprattutto darebbe un senso di continuità in termini di mentalità vincente. Un filo conduttore con il Napoli tricolore di Luciano Spalletti, interrotto parzialmente dall’inadeguatezza di Garcia, che fin dal suo arrivo ha innescato un senso di interdizione nell’umore della piazza. Piazza che allo stato attuale non tollera più i suoi atteggiamenti, e chiede a gran voce alla società di cambiare il più velocemente possibile la guida tecnica per non rischiare di vanificare le qualità della propria rosa e vedere sfumare gli obiettivi stagionali già ad ottobre.