Lionel Messi vince l’ottavo Pallone d’Oro della sua carriera e, nel discorso durante la cerimonia di premiazione, ha ringraziato Diego Armando Maradona nel giorno del suo compleanno ed in cui avrebbe compiuto 63 anni.

Messi ringrazia Maradona al Pallone d’Oro: il discorso da brividi

Leo Messi ha ringraziato i compagni della nazionale insieme ai quali ha vinto il Mondiale 2022: “Condivido il premio coi compagni di nazionale, è per quanto abbiamo ottenuto insieme con l’Argentina. Questo è un dono per il gruppo, per tutta la nostra gente”. Immancabile il ringraziamento alla sua famiglia, ma la chiusura è stata per il Pibe de Oro, che da allenatore della Seleccion lo ha posto sotto la propria ala protettiva ed è stato determinante perché potesse crescere umanamente e calcisticamente. Diego ha dato sicuramente una direzione ulteriore al suo immenso talento.

“Ovunque tu sia è anche per te”

Così Lionel Messi ha ricordato Maradona: “Oggi è il suo compleanno e penso che non ci sia posto migliore per augurargli buon compleanno, con dei giocatori così forti, persone che amano il calcio, proprio come lui. Ovunque tu sia, buon compleanno Diego. Questo premio è anche per te. Lo condivido con te e tutta l’Argentina”.