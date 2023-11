“Dovremo avere un approccio deciso domani per imporre il nostro gioco sin dai primi minuti”. Giacomo Raspadori parla, al fianco di Rudi Garcia, in conferenza stampa alla vigilia della fida con l’Union Berlino.

Vigilia di SSC Napoli-Union Berlino, Giacomo Raspadori: “Il mister mi sta dando tanta fiducia”

“Sappiamo che stiamo in una situazione buona in classifica e bisognerà consolidare il nostro cammino per raggiungere l’obiettivo della qualificazione. Sotto questo profilo la partita contro l’Union può darci una spinta decisiva verso l’alto e dobbiamo dare il massimo sin da subito per poter poi gestire l’andamento del match nella maniera giusta”.

Stai vivendo un momento di forma sinora forse mai raggiunto in azzurro.

“Io credo che la continuità di prestazioni è fondamentale per qualsiasi giocatore, non sono per un attaccante. Giocare con maggiore frequenta aiuta la brillantezza fisica e anche la fiducia nei propri mezzi. È chiaro che poi un attaccante se trova anche il gol alimenta in maniera notevole consapevolezza così come l’autostima. Io spero sempre di dare il massimo e continuare a lavorare intensamente per essere a disposizione e della squadra”.

Con Garcia stai trovando molto spazio rispetto al passato.

“Il mister mi ha dato tanta stima e mi ha concesso tanta fiducia sin da quando è arrivato. Questo è importante per un calciatore, essere spesso nelle scelte dell’allenatore ti conferisce forza e spinta. La mentalità nostra deve essere sempre propositiva, pensando di non essere né titolare fisso, né vice di nessuno. Ognuno di noi rappresenta una componente importante del gruppo per poi poter dimostrare tutti insieme il valore dell’intera squadra”.