VIDEO/ Follia tedesca a Napoli: in duemila mettono a ferro e fuoco la città, allerta massima

Notte di tensione e scontri a Napoli alla vigilia della partita di Champions League tra gli azzurri e l’Union Berlino, in programma oggi allo Stadio Diego Armando Maradona con calcio d’inizio alle 18,45.

Circa duemila tifosi tedeschi si sono mossi in gruppo, tutti con indosso una felpa beige, creando panico e scompiglio al centro della città, tra corso Umberto, via Toledo, via Medina e piazza Dante.

Follia tedesca a Napoli, scontri nella notte tra ultras e forze dell’ordine

Nei pressi della Questura gli ultras sono venuti a contatto con Polizia e Carabinieri, intenti ad arginare i facinorosi cercando di evitare eventuali scontri con i partenopei. Ne è scaturito un fitto lancio di pietre, fumogeni e petardi. A farne le spese anche i commercianti della zona, che hanno visto alcune delle loro vetrine distrutte dalla furia criminale. Addirittura è stato sottratto un casco ad un uomo delle forze dell’ordine, ed è stato esibito sui social come trofeo.

Si temono altri scontri nella giornata di oggi: l’allerta è massima in città. Ancora una volta Napoli viene messa a ferro e fuoco dalla follia dei tifosi provenienti dalla Germania, come accadde a marzo scorso quando i supporters dell’Eintracht misero in atto una guerriglia feroce più o meno sempre nella stessa zona: all’epoca fu soprattutto Piazza del Gesù a subirne le conseguenze. Seguiranno aggiornamenti.